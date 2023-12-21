Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Hari Ibu 2023: Ibu Jadi Guru Pertama untuk Buah Hati

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |07:12 WIB
Hari Ibu 2023: Ibu Jadi Guru Pertama untuk Buah Hati
A
A
A

JAKARTA - Kasih ibu sepanjang masa bukanlah sebatas kalimat. Ungkapan ini benar adanya sebab ibu menjadi sosok yang memberikan kasih sayang tanpa bosan kepada anak-anaknya. Peran Ibu sangatlah penting untuk mengatur keluarga, membimbing anak, dan menjadi orang terdekat anak bersama Ayah.

 BACA JUGA:

Momen peringatan Hari Ibu merupakan refleksi diri akan pentingnya peran Ibu dalam rumah. Ibu dapat melakukan hal apa saja untuk anak-anaknya. Mulai memenuhi kebutuhan di rumah sampai jadi guru pertama bagi anak. Ditemui Okezone di Jakarta beberapa waktu lalu, Ayank Irma selaku Psikolog Anak dan Founder dari Ruang Tumbuh mengatakan Ibu merupakan poros utama dalam kehidupan keluarga.

“Ibu itu kan adalah universe-nya keluarga, jadi pusat inti keluarga itu ada di ibu,” kata Ayank, dikutip Jumat (22/12/2023).

 BACA JUGA:

Ayank mengatakan peran Ibu dalam kehidupan keluarga sangat penting. Apabila terjadi sesuatu pada Ibu, secara tidak langsung dinamika dalam keluarga juga akan berantakan dan vibrasi positif dalam keluarga juga kurang bagus.

Sebagai orang yang jadi guru pertama untuk anak, ibu juga punya peran besar dalam tumbuh kembang anak, termasuk memberikan pengertian tentang hal yang baik dan buruk. Hingga ketika anak sudah dewasa, ibu memiliki peran sebagai pengawas kehidupan anak agar hidup tetap pada jalan yang tidak terjal.

Halaman:
1 2
