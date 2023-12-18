Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral Wanita Bakar Ijazah Asli Milik Teman Prianya Ternyata Ini Alasannya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |11:50 WIB
Viral Wanita Bakar Ijazah Asli Milik Teman Prianya Ternyata Ini Alasannya
Ilustrasi viral wanita bakar ijazah asli (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah potongan video viral wanita bakar ijazah asli milik teman prianya. Hal ini mengundang banyak warganet yang ingin tahu alasan wanita tersebut melakukannya.

Adapun alasan wanita yang disebut-sebut bernama Rebecca diunggah oleh akun Instagram @menfesstangerang, seorang pria bernama Bryan Nicholas Oktaviano membocorkan tindakan tidak masuk akal yang dilakukan oleh teman wanitanya.

Dalam unggah tersebut terlihat jelas Rebecca membakar ijazah S1 asli milik Bryan dengan korek api gas. Aksi nekat Rebecca rupanya disebabkan karena Bryan tidak kunjung mengembalikan helm miliknya dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah.

“Ini ijazah asli ya. (Punya) Bryan. Aku gak main-main. Aku diem, aku ngajak baik-baik tapi kamu yang ngajak ribut kayak gini. Aku buktiin sekarang,” ucap Rebecca dalam video tersebut.

Menurut kronologi yang dijelaskan dalam akun tersebut, Bryan sebelumnya baru saja mengambil ijazahnya dan langsung ke rumah Rebecca. Karena setelah itu ada rencana untuk pergi bersama, akhirnya ijazah tersebut dititipkan di rumah teman wanitanya tersebut. Karena itulah Bryan belum sempat melakukan fotocopy maupun scan ijazahnya.

