USU Sabet 3 Emas di Ajang Anugerah Diktiristek 2023

MEDAN - Universitas Sumatera Utara (USU) meraih penghargaan di ajang Anugerah Diktiristek 2023. Ajang ini digelar Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

USU berhasil memborong tiga emas (gold) dalam kategori Hubungan Masyarakat (Humas) untuk sub kategori Siaran Pers, Media Sosial dan Unit Layanan Terpadu (ULT) serta dua silver untuk sub kategori Insan Humas dan kategori Kerja Sama. Penghargaan itu diterima langsung Rektor USU, Muryanto Amin pada Malam Anugerah Diktiristek 2023 yang digelar di Jakarta, Rabu, 13 Desember 2023 kemarin. Prof Muryanto mengatakan penghargaan yang didapat adalah buah dari konsistensi transformasi yang selama ini digaungkan.

BACA JUGA:

"Selamat kepada Tim Humas; Unit Layanan Terpadu dan Kerja Sama yang berhasil meraih penghargaan Anugerah Diktiristek 2023,” kata Muryanto dalam keterangannya, Kamis (14/12/2023).

Muryanto menegaskan, penghargaan yang didapat merupakan apresiasi dari Kemendikbudristek bahwa USU telah mampu memenuhi indikator penilaian yang dilakukan oleh para dewan juri. Karenanya, jadikan prestasi itu sebagai motivasi dalam menjalankan standarisasi kehumasan, pelayanan dan kerja sama.

“Pertahankan yang sudah bagus, perbaiki kekurangan yang ada,” katanya.

Muryanto juga mengingatkan bahwa tagline universitas 'Transformation Towards the Ultimate' harus dimaknai sebagai proses yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Artinya apa yang sudah baik dan bagus harus lebih ditingkatkan lagi menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi.

BACA JUGA:

“USU harus terus bergerak untuk tetap melakukan perbaikan, penghargaan tertinggi yang diraih bukan berarti berhenti dari proses, namun harus terus dijalankan dan ditingkatkan,” tegas guru besar ilmu politik itu.

Kepala Humas, Promosi dan Protokoler, Amalia Meutia, bersyukur atas capaian yang diraih. “Alhamdulillah Humas USU kembali mencapai prestasi gemilang di Anugerah Diktiristek. Khususnya di Kategori Anugerah Humas, USU menjadi PTN dengan jumlah award terbanyak dan nilai terbaik di kelas PTNBH,” ujarnya.

Ia mengatakan, USU patut berbangga karena saingan USU di kelas PTNBH adalah kampus-kampus terbesar dan terbaik di Indonesia.

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan bukti bahwa transformasi Tim Humas selama tiga tahun ini berlangsung akseleratif, tahun demi tahun prestasinya terus meningkat. Prestasi ini juga berkat dukungan pimpinan USU dan hasil kerja sama dari semua sivitas akademika yang terlibat dalam pencapaian prestasi di USU,” tukasnya.

Penghargaan gold winner Anugerah Diktiristek 2023 juga menjadi catatan positif bagi Tim Unit Layanan Terpadu (ULT). Unit yang pembentukannya diinisiasi Rektor Prof Muryanto Amin dan termasuk dalam program prioritas kerja rektor dalam bidang reformasi birokrasi ini sebelumnya hanya mendapat silver winner.

“Alhamdulillah berkat kerja sama semua tim, Unit Layanan Terpadu USU akhirnya menjadi yang terbaik (gold winner) di PTNBH pada Anugerah Diktiristek 2023. ULT sendiri terus berinovasi dengan meningkatkan layanan digitalisasi seperti Sistem informasi Layanan administrasi (SILA USU) dan pelayanan publik yang lebih cozy seperti ruang tunggu yang nyaman, penyediaan self service, ruang laktasi, kids zone dan pojok minuman,” ujar Kepala Unit Layanan Terpadu (ULT) Periode 2021-2023 drg Siti Salmiah, Sp.KGA.Subsp.KKA(K) didampingi Koordinator Unit Layanan Terpadu USU Ika Dama Yanti Nasution.