Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mahasiswi UB Bunuh Diri Lompat dari Lantai 12, Ini Kata Psikiater

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |21:15 WIB
Mahasiswi UB Bunuh Diri Lompat dari Lantai 12, Ini Kata Psikiater
Ini tanggapan Dirut Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RSJMM Nova Riyanti Yusuf tentang fenomena mahasiswa UB bunuh diri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mahasiswi Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur lompat dari lantai 12 gedung Fasilkom dan menghabisi nyawanya sendiri. Psikiater mengatakan faktor terbesar remaja bunuh diri, selain dampak negatif penggunaan sosial media, adalah prestasi yang tidak sesuai ekspektasi.

Psikiater dan Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RSJ dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor, Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa, Nova Riyanti Yusuf, menjelaskan dua alasan terbesar remaja bunuh diri adalah penyalahgunaan media sosial dan prestasi yang tidak memenuhi ekspektasi.

"Selain penggunaan media sosial yang buruk, yang kedua tertinggi itu masalahnya adalah prestasi dia lebih rendah dari ekspektasi. Orang kan berpikir bullying tertinggi, ya? Ternyata nggak, itu lebih tinggi lho!" ungkap dr. Nova dalam wawancara bersama Okezone di iNews Tower, Kamis (14/12/2023).

 BACA JUGA:

Selain masalah penyalahgunaan media sosial dan prestasi yang tidak sesuai ekspektasi, dr. Nova juga mengungkapkan alasan lain di antaranya:

Bullying

Masalah orang tua

Masalah ekonomi keluarga

Idola bunuh diri

Teman bunuh diri

Keluarga bunuh diri

Penggunaan narkotika

Saat ini, Pusat Kesehatan Jiwa Nasional tengah berupaya meneliti dan mencari solusi terkait permasalahan bunuh diri pada remaja. Dengan menerapkan metode screening barcode dimana peserta diminta mengisi beberapa instrumen, hasilnya cukup mengejutkan.

Dilansir dari data Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RSJ dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor, peningkatan kasus remaja beresiko bunuh diri meningkat drastis. Tahun 2018-2019 silam, program ini dilakukan pada 910 remaja SLTA/Sederajat. Dari hasil screening terdapat 13,8 persen yang beresiko. Sedangkan pada 2023, dari 215 mahasiswa yang mengikuti program, hasilnya meningkat drastis menjadi 49 persen.

 BACA JUGA:

"Kalau melihat angka resiko, (peningkatannya) tinggi dibanding sebelum pandemi," jelas dr. Nova sembari menjelaskan faktor kecenderungan bunuh diri pada remaja di atas.

Dokter Nova juga menambahkan bahwa pendidikan tidak menjamin seseorang paham dan berpikir logis untuk tidak membunuh dirinya. Hal ini ia buktikan ketika melakukan wawancara kualitatif pada remaja SMA di salah satu sekolah negeri Jakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement