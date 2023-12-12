Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Punya Kucing Ternyata Dapat Meningkatkan Risiko Skizofrenia, Simak Kata Ahli

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |11:50 WIB
Punya Kucing Ternyata Dapat Meningkatkan Risiko Skizofrenia, Simak Kata Ahli
Punya kucing tingkatkan risiko skizofrenia (Foto: Freepik)
JAKARTA – Sebuah studi menunjukkan bahwa memelihara kucing dapat meningkatkan resiko terserang skizofrenia hingga 2 kali lipat. Hal ini disebabkan oleh adanya penularan parasit Toksoplasma gondii dari kucing ke manusia.

Dilansir dari Science Alert, Selasa (12/12/2023), penelitian baru menunjukkan bahwa memelihara kucing berpotensi melipatgandakan risiko gangguan skizofrenia pada seseorang. Peneliti asal Australia melakukan analisis terhadap 17 penelitian yang diterbitkan selama 44 tahun terakhir, dari 11 negara termasuk Amerika Serikat dan Inggris.

“Kami menemukan hubungan antara kepemilikan kucing dan peningkatan kemungkinan berkembangnya gangguan terkait skizofrenia,”ungkap Psikiater John McGrath dan rekan peneliti dari Pusat Penelitian Kesehatan Mental Queensland.

Hipotesa mengenai hubungan kepemilikan kucing dengan resiko skizofrenia ini sudah diusulkan sejak 1995. Paparan parasit Toksoplasma gondii diteliti menjadi penyebab utama, namun sejauh ini terdapat perdebatan di kalangan peneliti.

Sebuah penelitian menemukan bahwa berdekatan dengan kucing selama masa anak-anak dapat membuat seseorang lebih mudah terkena skizofrenia. Hal ini menghubungkan interaksi dengan kucing dan dampak ciri-ciri skizofrenia dengan skor yang tinggi. Hubungan manusia dengan kucing diyakini dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku seseorang, dan pengalaman psikotik.

Namun, ada beberapa hasil penelitian yang berbanding terbalik. Untuk itu, McGrath dan timnya mengatakan perlunya tinjauan dan analisis menyeluruh terhadap semua penelitian tentang topik ini.

Analisis baru dari 17 studi ditemukan hubungan positif yang signifikan antara kepemilikan kucing dan peningkatan risiko skizofrenia. “Setelah menyesuaikan kovariat, kami menemukan bahwa individu yang terpapar kucing memiliki kemungkinan dua kali lipat terkena skizofrenia,” ungkap McGrath.

Penelitian terbaru ini membuktikan dukungan terhadap hubungan antara kepemilikan kucing dan gangguan terkait skizofrenia. Meski masih perlu dikaji lebih lanjut terkait pola penularan parasit Toksoplasma gondii dan pengaruhnya pada sistem saraf manusia, orang yang kontak dekat dengan kucing terbukti meningkatkan resiko terserang skizofrenia.

