Mahasiswa Universitas Mercu Buana Pejaten Hadirkan Talkshow Public Speaking dan Stand Up Comedy

JAKARTA-Communication Project (COMPRO) by Cosmic Creations yang terdiri dari mahasiswa Komunikasi UMB Pejaten Angkatan 2021 yang diketuai oleh Alvaro, sukses menyelenggarakan Talkshow Public Speaking and Stand Up Comedy dengan topik “Know Yourself, Improve Your Skill, and Let Speak!”.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian berbicara di depan umum serta menambah wawasan tentang teknik komunikasi yang efektif dalam publik speaking.

Bertempat di Aula Universitas Mercu Buana Pejaten Jakarta Selatan, kegiatan ini menghadirkan pembicara inspiratif dan edukatif, Anindytha Arsa Prameswari dan Achmad Arby Ramadhani sebagai Stand Up Comedian.

COMPRO 2023 menggabungkan dua elemen menarik yaitu Talkshow Public Speaking dan Stand Up Comedy. Anindytha Arsa Prameswari sebagai Public Speaker dan Edu-Content Creator membagikan pengalamannya di dunia Public Speaking, serta memberikan Tips and Trick seputar Public Speaking kepada peserta.

"Publik Speaking sangat penting untuk semua bidang pekerjaan dan siapapun bisa memiliki skill public speaking selama dia mau berlatih", ucapnya mengawali acara.