Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Universitas Mercu Buana Pejaten Hadirkan Talkshow Public Speaking dan Stand Up Comedy

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |12:30 WIB
Mahasiswa Universitas Mercu Buana Pejaten Hadirkan Talkshow Public Speaking dan Stand Up Comedy
Foto: Dok Universitas Mercu Buana Pejaten
A
A
A

JAKARTA-Communication Project (COMPRO) by Cosmic Creations yang terdiri dari mahasiswa Komunikasi UMB Pejaten Angkatan 2021 yang diketuai oleh Alvaro, sukses menyelenggarakan Talkshow Public Speaking and Stand Up Comedy dengan topik “Know Yourself, Improve Your Skill, and Let Speak!”.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian berbicara di depan umum serta menambah wawasan tentang teknik komunikasi yang efektif dalam publik speaking.

Bertempat di Aula Universitas Mercu Buana Pejaten Jakarta Selatan, kegiatan ini menghadirkan pembicara inspiratif dan edukatif, Anindytha Arsa Prameswari dan Achmad Arby Ramadhani sebagai Stand Up Comedian.

COMPRO 2023 menggabungkan dua elemen menarik yaitu Talkshow Public Speaking dan Stand Up Comedy. Anindytha Arsa Prameswari sebagai Public Speaker dan Edu-Content Creator membagikan pengalamannya di dunia Public Speaking, serta memberikan Tips and Trick seputar Public Speaking kepada peserta.

"Publik Speaking sangat penting untuk semua bidang pekerjaan dan siapapun bisa memiliki skill public speaking selama dia mau berlatih", ucapnya mengawali acara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191459//pgn_gagas_dan_renikola_teken_kerja_sama_penyediaan_compressed_biomethane_gas-J2jE_large.jpeg
PGN Gagas dan Renikola Teken Kerja Sama Penyediaan Compressed Biomethane Gas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191451//menteri_dan_wamen_ekraf-QbED_large.jpg
Sambut 2026, Ini Program Strategis Kemenekraf dalam Perkuat Peran Ekonomi Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191450//menteri_ekraf_teuku_riefky_harsya-gnpe_large.jpg
Jadi Mesin Pertumbuhan, Menteri Ekraf Ungkap Penyerapan 27,4 Juta Pekerja Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191417//flor_by_pt_kitchenette_lestari-BhvH_large.jpg
Pengiriman Lebih Efisien, Flor by PT Kitchenette Lestari Percayakan Layanan Lalamove+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191412//ilustrasi_kendaraan_bermotor-58PX_large.jpg
Mengapa Pajak Kendaraan Harus Dibayar Tepat Waktu? Ini Dampaknya untuk Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/11/3191361//pnm_mekaar_momentum_hari_ibu-trgZ_large.jpeg
Di Balik Peran yang Dijalani Setiap Hari, Ibu-ibu Mekaar Kuatkan Keluarga
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement