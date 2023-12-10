Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Asyik! Peserta Jalur SNBT 2024 Boleh Pilih 4 Program Studi untuk Masuk PTN

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |06:10 WIB
Asyik! Peserta Jalur SNBT 2024 Boleh Pilih 4 Program Studi untuk Masuk PTN
Jalur SNBT 2024 bisa memilih 4 pilihan prodi (Foto: Kemendikbudristek)
A
A
A

JAKARTA - Ada yang berubah dalam aturan pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Untuk ikut jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2024, peserta diperbolehkan memilih 4 pilihan program studi (prodi). 

Adapun sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2024 diselenggarakan oleh panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), dengan jalur SNBP dan SNBT sepenuhnya dipersiapkan oleh panitia SNPMB. Sementara itu, jalur Seleksi Mandiri dikelola sepenuhnya oleh PTN masing-masing.

Wakil Ketua II Tim Penanggungjawab SNPMB 2024, Eduart Wolok mengatakan terdapat perbedaan untuk ketentuan pemilihan program studi pada Jalur SNBT Tahun 2024. Peserta Jalur SNBT diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi.

"Empat prodi yang terdiri dari dua pilihan program akademik (sarjana) dan dua pilihan program vokasi (diploma tiga dan diploma empat/sarjana terapan),” tutur Eduart dalam konferensi pers di Jakarta baru-baru ini. 

 BACA JUGA:

Adapun ketentuan pemilihan program studi adalah sebagai berikut:

1. Jika memilih satu pilihan program studi, calon mahasiswa dapat bebas memilih program studi apapun, baik itu akademik maupun vokasi. 

2. Jika memilih dua pilihan program studi, calon mahasiswa dapat bebas memilih program studi apapun, baik itu akademik maupun vokasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/65/3129862/snbt_2025-LY0A_large.jpeg
Bocoran Soal SNBT 2025? Yuk Coba Tryout Gratis Hanya di Okezone!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/65/3123895/utbk-O3p7_large.jpg
Soal UTBK SNBT 2025 Terdiri dari Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/65/3124602/ptn-kiI4_large.jpg
Daftar PTN Favorit dengan Nilai Tertinggi di UTBK SNBT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/65/3124557/snbt-Aw04_large.jpeg
Pendaftaran SNBT 2025 Sampai Kapan? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/624/3122922/utbk-jbcn_large.jpg
Ini 5 Kriteria Peserta yang Boleh Daftar UTBK SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/65/3121814/jurusan-VrE8_large.jpg
7 Jurusan Teknik yang Punya Prospek Kerja Menjanjikan, Bisa Dijadikan Referensi Daftar UTBK SNBT 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement