Asyik! Peserta Jalur SNBT 2024 Boleh Pilih 4 Program Studi untuk Masuk PTN

JAKARTA - Ada yang berubah dalam aturan pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Untuk ikut jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2024, peserta diperbolehkan memilih 4 pilihan program studi (prodi).

Adapun sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2024 diselenggarakan oleh panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), dengan jalur SNBP dan SNBT sepenuhnya dipersiapkan oleh panitia SNPMB. Sementara itu, jalur Seleksi Mandiri dikelola sepenuhnya oleh PTN masing-masing.

Wakil Ketua II Tim Penanggungjawab SNPMB 2024, Eduart Wolok mengatakan terdapat perbedaan untuk ketentuan pemilihan program studi pada Jalur SNBT Tahun 2024. Peserta Jalur SNBT diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi.

"Empat prodi yang terdiri dari dua pilihan program akademik (sarjana) dan dua pilihan program vokasi (diploma tiga dan diploma empat/sarjana terapan),” tutur Eduart dalam konferensi pers di Jakarta baru-baru ini.

Adapun ketentuan pemilihan program studi adalah sebagai berikut:

1. Jika memilih satu pilihan program studi, calon mahasiswa dapat bebas memilih program studi apapun, baik itu akademik maupun vokasi.

2. Jika memilih dua pilihan program studi, calon mahasiswa dapat bebas memilih program studi apapun, baik itu akademik maupun vokasi.