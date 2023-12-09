Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara PPI Dunia Populerkan Produk dan Layanan Buatan Indonesia

Richard Ariyanto , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |19:01 WIB
Cara PPI Dunia Populerkan Produk dan Layanan Buatan Indonesia
PPI Dunia Populerkan Produk Buatan Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia, organisasi yang menaungi seluruh pelajar Indonesia di luar negeri, bekerja sama dengan platform bio link s.id untuk mempopulerkan produk dan layanan buatan Indonesia.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Koordinator PPI Dunia, Hamzah Assuudy Lubis dengan CEO s.id, M Shidiq Purnama di Jakarta.

Hamzah Assuudy Lubis mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan salah satu upaya PPI Dunia untuk mendukung program pemerintah dalam memajukan produk dan layanan buatan Indonesia.

"Kami ingin memberikan wadah bagi pelajar Indonesia di luar negeri untuk memanfaatkan produk dan layanan buatan Indonesia ini kepada masyarakat internasional," ungkap Hamzah.

Arief Affandy selaku Direktur Kominfo PPI Dunia menambahkan bahwa bio link s.id atau yang disebut sebagai microsite s.id merupakan platform yang tepat untuk mendukung program PPI Dunia dalam ruang lingkup digital.

