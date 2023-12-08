6 Sekolah SMA Semi Militer Terbaik di Indonesia

Ilustrasi 6 sekolah SMA semi militer terbaik di Indonesia (Foto: Freepik)

JAKARTA - Sekolah SMA semi militer terbaik di Indonesia memiliki sistem pendidikan berkualitas. Serta menjadi rekomendasi bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan untuk berkarier di dunia militer.

BACA JUGA: Ini Jurus SMA Taruna Nusantara Cegah Judi Online di Kalangan Pelajar

Kombinasi antara kurikulum nasional umum dengan pelatihan kedisiplinan dan keterampilan militer menjadikan sekolah ini sebagai tempat ideal bagi calon taruna kepolisian atau TNI.

Berikut sekolah SMA semi militer terbaik di Indonesia dari catatan Okezone:

1. SMA Terpadu Krida Nusantara - Bandung

SMA Terpadu Krida Nusantara berada di Bandung, Jawa Barat berdiri pada 1996 dan diprakarsai oleh Alm. H. Karnaen Sukarnaprawira.

Sekolah dengan sistem boarding school ini sudah terakreditasi A. Kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal.