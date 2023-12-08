Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

6 Sekolah SMA Semi Militer Terbaik di Indonesia

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |11:11 WIB
6 Sekolah SMA Semi Militer Terbaik di Indonesia
Ilustrasi 6 sekolah SMA semi militer terbaik di Indonesia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sekolah SMA semi militer terbaik di Indonesia memiliki sistem pendidikan berkualitas. Serta menjadi rekomendasi bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan untuk berkarier di dunia militer.

Kombinasi antara kurikulum nasional umum dengan pelatihan kedisiplinan dan keterampilan militer menjadikan sekolah ini sebagai tempat ideal bagi calon taruna kepolisian atau TNI.

Berikut sekolah SMA semi militer terbaik di Indonesia dari catatan Okezone:

1. SMA Terpadu Krida Nusantara - Bandung

SMA Terpadu Krida Nusantara berada di Bandung, Jawa Barat berdiri pada 1996 dan diprakarsai oleh Alm. H. Karnaen Sukarnaprawira.

Sekolah dengan sistem boarding school ini sudah terakreditasi A. Kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement