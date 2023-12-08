Resmi! Jamu Indonesia Ditetapkan Jadi Warisan Budaya Tak Benda UNESCO

JAKARTA – Budaya Sehat Jamu resmi ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) ke-13 dari Indonesia oleh UNESCO dalam sesi sidang ke-18 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Jamu dipandang sebagai warisan leluhur budaya Indonesia.

Dilansir dari laman instagram @nadiemmakarim, Jumat (8/12/2023), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia Nadiem Makarim menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya atas penghargaan untuk warisan budaya Indonesia ini. Hal itu mengapresiasi para leluhur atas semua racikan rempah dan kekayaan alam di Tanah Air.

"Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kami yang tulus kepada komite dan forum untuk masuknya Jamu dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO. Kami percaya bahwa pengakuan ini akan memperkuat upaya kami untuk melindungi dan mengembangkan jamu sebagai warisan alam dan budaya," ungkap Nadiem.

Masuknya jamu dalam warisan budaya ini, juga menunjukkan kontribusi Indonesia pada kesehatan dan kesejahteraan global. Dengan mengusung keanekaragaman hayati Indonesia dalam bentuk obat-obatan herbal, menunjukkan budaya dan kedekatan Indonesia dengan alam.

Selama berabad-abad, jamu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Para ahli arkeologi menemukan bukti asal-usul obat herbal tradisional Indonesia ini dapat ditelusuri kembali pada awal abad ke-18. Jamu menunjukkan kedekatan alami antara masyarakat Indonesia dengan alam yang dihuni.

Jamu terbuat dari bahan alami seperti biji, bunga, buah-buahan yang tumbuh di sekitar kita. Jamu paling populer yang diminum masyarakat Indonesia diantaranya jamu beras kencur, kunyit asam, jamu temulawak, jamu jahe, jamu pahitan, dan masih banyak lagi. Jamu disukai oleh masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari anak kecil hingga orang tua.