HOME EDUKASI SEKOLAH

Tingkat Kerusakan Benda Bersejarah Dampak Kebakaran Museum Nasional Dibagi 3 Zona

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |16:40 WIB
Tingkat Kerusakan Benda Bersejarah Dampak Kebakaran Museum Nasional Dibagi 3 Zona
Koleksi Museum Nasional yang terdampak kebakaran berhasil diidentifikasi (Foto: Arsitta Dwi Pramesti)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan benda bersejarah yang terdampak kebakaran Museum Nasional hampir selesai diidentifikasi. Tingkat kerusakan dibagi menjadi 3 zona.

Subkoordinator Konservasi Indonesian Heritage Agency (Museum dan Cagar Budaya) Nahar Cahyandaru mengklasifikasikan penanganan koleksi sesuai urgensi dan tingkat keparahan benda. Dalam menangani bencana pada Museum Nasional silam, Nahar meninjau koleksi untuk dibagi menjadi tiga zona, yakni zona hijau, zona kuning, dan zona merah.

Zona hijau pada benda terdampak ringan, sehingga penanganan hanya perli dibersihkan. Zona kuning pada benda terdampak menengah, penanganannya dengan identifikasi dan pembersihan. Sedangkan zona merah yaitu benda yang terdampak kerusakan parah.

Penanganan benda zona merah dengan dilakukan remediasi, pembersihan, restorasi, dan pelapisan.

Pada proses klasifikasi, tim evakuasi menandai koleksi terdampak dengan labelisasi sesuai zona.

Label hijau: kondisi utuh 90%, hanya perlu dibersihkan.

Label kuning: kondisi utuh 70%, perlu restorasi, relatif bisa pulih meski ada cacat.

Label merah: kondisi utuh 30%, artefak tak akan kembali seperti kondisi semula atau kondisi layak dipamerkan.

