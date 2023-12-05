Riwayat Pendidikan BCL dan Tiko Ayawardhana yang Sama-sama Alumni Universitas Trisakti

JAKARTA - Riwayat pendidikan BCL dan Tiko Ayawardhana yang sama-sama alumni Universitas Trisakti. Sebagai informasi keduanya telah resmi menjadi suami dan istri pada 2 Desember lalu.

Tentunya keduanya menjadi sorotan oleh warganet. Hal ini dikarenakan Bunga Citra Lestari (BCL) dan Tiko Ayawardhana ternyata memilih pendidikan yang sama.

Berikut ini riwayat pendidikan BCL dan Tiko Adyawardhana yang sama-sama alumni Universitas Trisakti:

1. Bunga Citra Lestari (BCL)

BCL menjalani kehidupan SMP di Aceh, tepatnya di SMPN 1 Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah lulus SMP, BCL pindah ke Ibukota. Ia mengenyam pendidikan SMA di SMAN 70 Jakarta. Sembari menimba ilmu, BCL meniti karirnya di dunia tarik suara dan akting.

Ia mengaku bahwa saat masa SMA, dirinya kerap kesulitan membagi jadwal shooting dan waktu belajar. BCL pun lulus dari SMA hits di Jakarta Selatan ini, dan melanjutkan pendidikannya pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti.

Penyanyi berparas cantik ini memulai karirnya sebagai model pada majalah HAI. Setelah beberapa tahun menjadi model, ia melebarkan sayap menjadi penyanyi dan aktris. Lagu BCL yang terkenal diantaranya "Saat Kau Pergi", "Cinta Pertama", "Pernah Muda", dan "Cinta Sejati". Sedangkan film populer yang dibintanginya antara lain "Habibie & Ainun", "My Stupid Boss", "3 Srikandi", dan "Jilbab Traveller: Love Sparks in Korea".