Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan BCL dan Tiko Ayawardhana yang Sama-sama Alumni Universitas Trisakti

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |11:17 WIB
Riwayat Pendidikan BCL dan Tiko Ayawardhana yang Sama-sama Alumni Universitas Trisakti
Ilustrasi riwayat pendidikan BCL dan Tiko (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan BCL dan Tiko Ayawardhana yang sama-sama alumni Universitas Trisakti. Sebagai informasi keduanya telah resmi menjadi suami dan istri pada 2 Desember lalu.

Tentunya keduanya menjadi sorotan oleh warganet. Hal ini dikarenakan Bunga Citra Lestari (BCL) dan Tiko Ayawardhana ternyata memilih pendidikan yang sama.

Berikut ini riwayat pendidikan BCL dan Tiko Adyawardhana yang sama-sama alumni Universitas Trisakti:

1. Bunga Citra Lestari (BCL)

BCL menjalani kehidupan SMP di Aceh, tepatnya di SMPN 1 Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah lulus SMP, BCL pindah ke Ibukota. Ia mengenyam pendidikan SMA di SMAN 70 Jakarta. Sembari menimba ilmu, BCL meniti karirnya di dunia tarik suara dan akting.

Ia mengaku bahwa saat masa SMA, dirinya kerap kesulitan membagi jadwal shooting dan waktu belajar. BCL pun lulus dari SMA hits di Jakarta Selatan ini, dan melanjutkan pendidikannya pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti.

Penyanyi berparas cantik ini memulai karirnya sebagai model pada majalah HAI. Setelah beberapa tahun menjadi model, ia melebarkan sayap menjadi penyanyi dan aktris. Lagu BCL yang terkenal diantaranya "Saat Kau Pergi", "Cinta Pertama", "Pernah Muda", dan "Cinta Sejati". Sedangkan film populer yang dibintanginya antara lain "Habibie & Ainun", "My Stupid Boss", "3 Srikandi", dan "Jilbab Traveller: Love Sparks in Korea".

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/65/3135615/diktisaintek_berdampak-70L2_large.png
Diktisaintek Berdampak Gantikan Kampus Merdeka Besutan Nadiem, Ini Penjelasan Menteri Pendidikan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/624/3135239/pidato_hari_pendidikan-SmdZ_large.jpg
5 Contoh Teks Pidato Hari Pendidikan Nasional 2025, Penuh Makna dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/624/3133393/evandra-INzr_large.jpg
Momen Evandra Florasta Traktir Satu Kelas Usai Antar Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/624/3122155/prabowo-akq4_large.png
Akui Pendidikan yang Bagus Perlu Uang, Prabowo: Tidak dengan Omon-Omon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089407/guru-supriyani-divonis-bebas-tak-terbukti-aniaya-siswa-anak-polisi-6XZoxWOQpy.png
Guru Supriyani Divonis Bebas! Tak Terbukti Aniaya Siswa Anak Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/624/3085936/riwayat-pendidikan-komjen-ahmad-dofiri-wakapolri-baru-yang-pernah-pecat-ferdy-sambo-8dtwjhnfZL.png
Riwayat Pendidikan Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri Baru yang Pernah Pecat Ferdy Sambo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement