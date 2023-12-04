Mengenal Jack Sweeney, Mahasiswa Bikin Pusing Elon Musk yang Masuk Daftar 30 Orang Berpengaruh di Dunia

JAKARTA - Namanya Jack Sweeney. Dia adalah seorang mahasiswa yang pernah bikin Elon Musk pusing kepala. Jack merasa dikuntit dapat penghargaan dari Forbes. Kini Jack bahkan masuk dalam daftar 30 orang berpengaruh di dunia.

Dilansir dari Business Insider, Senin (4/12/2023) ini, Jack Sweeney masuk dalam daftar Forbes 30 Orang Berpengaruh di Dunia Teknologi di Bawah Usia 30. Jack Sweeney telah membuat inovasi d imana masyarakat bisa mendeteksi pergerakan pesawat-pesawat jet orang terkenal di dunia seperti Mark Cuba, Taylor Swift, dan berbagai oligarki Rusia.

Dia telah membantu banyak wartawan, peneliti, dan penggemar untuk mendeteksi pergerakan pesawat jet melalui sosial media," tulis Forbes mengenai keberhasilan Jack Sweeney.

Nama Jack Sweeney sendiri mulai dikenal dunia ketika dia membuat sebuah akun Twitter, yang sekarang bernama X, bernama Elonjet. Lewat akun sosial media Elonjet, semua orang jadi tahu kemana saja Elon Musk pergi selama menggunakan pesawat jet pribadi kesayangannya itu.

Saat itu Elon Musk jengah karena merasa dikuntit. Dia sempat menawarkan sejumlah uang kepada Jack Sweeney agar menutup akun Elonjet. Uang yang ditawarkan waktu itu mencapai USD5.000 atau sekitar Rp76,9 juta. Hanya saja tawaran tersebut ditolak oleh pemuda berusia 21 tahun itu.

Namun Elon Musk bikin kejutan saat pertama kali berhasil membeli Twitter dan mengubah namanya jadi X. Dia langsung memblokir akun Elonjet dengan alasan melanggar ketentuan yang ada di X.