Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Lucu, Penguin Jenis Ini Tertidur Ribuan Kali dalam Sehari

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |15:03 WIB
Lucu, Penguin Jenis Ini Tertidur Ribuan Kali dalam Sehari
Lucu, penguin jenis ini bisa tertidur hingga ribuan kali sehari (Foto: milehightraveler/Science Alert)
A
A
A

JAKARTA - Burung penguin memang sangat menggemaskan. Sebuah penelitian menyebutkan penguin jenis chinstrap mampu tertidur ribuan kali dalam sehari, lho! Lucu banget, kan?

Penguin chinstrap tertidur ribuan kali sehari, mengumpulkan kebutuhan tidur harian mereka lebih dari 11 jam dalam waktu singkat yang rata-rata hanya empat detik. Burung yang tidak bisa terbang ini ternyata juga senang tidur, menurut penulis makalah di Science.

 BACA JUGA:

Para peneliti berpendapat bahwa temuan ini menunjukkan, bertentangan dengan asumsi sebelumnya, manfaat tidur dapat bertambah secara bertahap, setidaknya pada beberapa spesies. Penguin tali dagu (Pygoscelis antarcticus), dinamai berdasarkan pita hitam tipis pada bulu yang memanjang dari telinga ke telinga, mungkin merupakan spesies penguin yang paling melimpah.

Populasi mereka saat ini diperkirakan mencapai hampir delapan juta pasangan berkembang biak yang ditemukan terutama di Semenanjung Antartika dan pulau-pulau di Samudra Atlantik Selatan.

Saat bersarang, penguin dengan induk tunggal harus menjaga telurnya, menjaganya dari burung pemangsa yang disebut skuas saat pasangannya sedang pergi mencari makan selama beberapa hari.

Mereka juga harus mempertahankan sarangnya dari penguin lain yang mungkin mencoba mencuri bahan sarang. Setelah pasangan penguin akhirnya kembali, pasangan tersebut berganti peran seperti dilansir dari Science Alert, Sabtu (2/12/2023). 

​Sebuah tim yang dipimpin oleh Paul-Antoine Libourel dari Lyon Neuroscience Research Center menanamkan elektroda pada 14 burung di sebuah koloni di Pulau King George pada bulan Desember 2019. Mereka mencatat aktivitas listrik di otak dan otot leher, dan mereka menggunakan akselerometer dan GPS untuk mempelajari pergerakan tubuh dan lokasinya.​

Dikombinasikan dengan rekaman video dan pengamatan langsung selama beberapa hari, mereka mampu mengidentifikasi banyak keanehan.​Tidurnya penguin terjadi sambil berdiri atau berbaring untuk mengerami telurnya, dengan rata-rata waktu pertarungan 3,91 detik. Totalnya mereka tidur lebih dari 10.000 kali sehari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement