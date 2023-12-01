7 Daftar Boarding School Terbaik di Indonesia, Salah Satunya Pradita Dirgantara

JAKARTA - Daftar boarding school terbaik di Indonesia, salah satunya Pradita Dirgantara. Hal ini dikarenakan Pradita Digrantara merupakan sekolah boarding memiliki keunggulan dan karakteristiknya sendiri, sehingga orangtua dapat memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi anak mereka.

Berikut daftar boarding school terbaik di Indonesia, salah satunya Pradita Dirgantara berdasarkan catatan Okezone:

1. SMA Dwiwarna Boarding School

Selain menerapkan kurikulum nasional, SMA Dwiwarna Boarding School juga memadukannya dengan kurikulum keagamaan. Dengan begitu, sekolah ini tidak hanya mencetak generasi nasionalis, tetapi juga melibatkan praktik Islami. Terletak di Bogor, Jawa Barat, SMA Dwiwarna memiliki fasilitas modern dan beragam kegiatan ekstrakurikuler.

2. SMA Pradita Nusantara

Berapa dibawah Yayasan Ardhya Garini (Yasarini), SMA Pradita Nusantara menjadi sekolah asrama favorit bagi siswa dan siswi yang ingin melanjutkan karier di bidang TNI. Kebetulan sekolah ini berada dibawah naungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Kurikulum yang ditawarkan yaitu kurikulum IB dan Cambridge.