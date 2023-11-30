Apakah Sekolah Taruna Nusantara Gratis? Intip Penjelasannya

JAKARTA - Apakah sekolah Taruna Nusantara gratis ? Ini penjelasannya bagi yang belum tahu. Saat ini beberapa sekolah swasta sudah membuka pendaftaran siswa tahun ajaran baru.

Salah satunya adalah sekolah Taruna Nusantara. Adapun sekolah swasta yang dikelola langsung oleh Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) serta bersanding dibawah naungan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan (YPSDP).

Lantas apakah sekolah Taruna Nusantara gratis? Ternyata tidak dikarenakan ada biaya pendidikan yang perlu dikeluarkan.

Melansir dari laman resmi SMA Taruna Nusantara, menjelaskan biaya untuk menempuh jalur pendidikan. Hanya saja selama proses pendaftaran dan seleksi pihak sekolah tidak memungut biaya sama sekali alias gratis.

Terkait biaya pendaftaran Sekolah Taruna Nusantara terbagi menjadi 3 kategori jalur pendaftaran, yakni : jalur beasiswa (BS), jalur Iuran Sekolah (IS) serta jalur Kontribusi Khusus (KK). Berikut rincian biaya lengkap Sekolah Taruna Nusantara dari berbagai jalur.

1. Jalur Beasiswa

Pada jalur Beasiswa, peserta tidak akan bebas dari berbagai biaya seperti uang pangkal, uang komite sekolah, uang kontribusi khusus, biaya operasional pendidikan. Meski begitu, siswa yang lolos pada tahapan ini hanya disuruh membayar uang sumbangan sukarela sesuai kondisi perekomonian dan kesanggupan orang tua siswa.