HOME EDUKASI SEKOLAH

Ternyata Ini Alasan Tokek Berbunyi di Rumah

Rahma Atridayana Dwanti , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |06:14 WIB
Ternyata Ini Alasan Tokek Berbunyi di Rumah
Ini Alasan Tokek Berbunyi di Rumah (Foto: Instagram @arthur_npm)
JAKARTA - Ternyata ini alasan tokek berbunyi di rumah. Tokek, dengan suara khasnya yang terkadang terdengar seperti ‘tokek-tokek’, seringkali menjadi penghuni setia rumah-rumah di berbagai sudut dunia. Kehadirannya yang sering kali terdengar di malam hari mungkin menjadi pertanyaan bagi sebagian orang.

Apa sebenarnya alasan tokek berbunyi di rumah dan apa maknanya? Artikel ini akan membahas beberapa misteri dan fakta menarik di balik kehadiran tokek di sekitar kita.

Komunikasi dan Pencarian Pasangan

Tokek, terutama jantan, menggunakan suara mereka sebagai alat komunikasi untuk menarik perhatian betina dan menandai wilayahnya. Bunyi tokek seringkali menjadi bagian dari ritual kawin, di mana tokek jantan akan bersaing untuk menarik perhatian betina dengan suara khasnya.

Jadi, jika Anda mendengar tokek berbunyi di rumah, mungkin ada aktivitas kawin yang sedang berlangsung di sekitar Anda.

Penanda Perbatasan Wilayah

Tokek memiliki naluri alami untuk mempertahankan wilayah mereka. Bunyi yang dihasilkan oleh tokek jantan tidak hanya untuk menarik pasangan, tetapi juga sebagai tanda kepemilikan wilayah. Jadi, ketika Anda mendengar suara tokek di sekitar rumah, ini bisa menjadi tanda bahwa tokek tersebut sedang menjaga wilayahnya.

Mengusir Serangga dan Hama

Meskipun terkadang menjadi suara yang mengganggu, tokek sebenarnya dapat menjadi sekutu yang baik dalam mengendalikan populasi serangga dan hama di sekitar rumah. Tokek adalah predator alami bagi serangga, seperti nyamuk dan ngengat, sehingga keberadaannya dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kita.

Halaman:
1 2
