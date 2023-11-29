Khusus Buat Gen Z, Ini Cara Mudah Manfaatkan Bonus Demografi

JAKARTA – Bonus demografi akan terjadi di 10 tahun ke depan. Hal ini diproyeksikan tahun ini memiliki populasi yang lumayan banyak di usia 5 hingga 30 tahun. Apa yang dimaksud dengan bonus demografi? Bagaimana kamu memanfaatkannya?

Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan penduduk sebuah negara pada usia produktif yaitu berkisar antara 16 hingga 65 tahun. Peningkatan ini juga disusul dengan angka kematian yang lumayan signifikan.

“Bonus demografi menjadi kunci untuk Indonesia keluar menjadi High Income Country, caranya memanfaatkannya dengan memajukan ekonomi pedesaan dan daerah 3T melalui digitalisasi,” ujar Peneliti Adi Rahman Adiwoso, dalam presentasi acara Pemberian Nurtanio Award dan Nurtanio Memorial Lecture 2023, dikutip Rabu (29/11/2023).

Sejalan dengan Adi, Harijono juga berkomentar tentang bonus demografi .“Bonus demografi ini perlu kita manfaatkan sebagai suatu kekuatan dari aset, bukan liability,” ujar Prof. Harijono Djojodihardjo, penerima Nurtanio Award di gedung B.J Habibie lantai 3, Senin (28/11/2023)