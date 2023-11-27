10 Soft Skill yang Wajib Dimiliki Hadapi Industri 5.0

JAKARTA – Industri 5.0 mengajak anak muda bersiap-siap. Pendidikan zaman sekarang perlu juga mengimbangi perkembangan dalam industri 5.0 ini. Apalagi Indonesia akan menghadapi bonus demografi.

Dalam menghadapi industri 5.0 ini ternyata ada 10 soft skill yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangannya. Apa saja soft skill tersebut?

Berikut adalah 10 soft Skill yang perlu kalian kuasai agar tidak tergerus zaman, menurut World Economic Forum, Senin(27/11/2023). Perlu diketahui, bahwa skill tersebut juga sedang trending dalam industri ataupun pendidikan 5.0 ini.

1. Creative Thinking - Skill

Dalam perkembangan inovasi teknologi yang semakin cepat. Tentunya kita harus cepat tanggap untuk menemukan ide kreatif dan diluar dari dugaan. Tentu saja, ide tersebut harus memiliki dampak yang besar untuk inovasi kalian.

2. Analytical Thinking – Skill

Selain berpikir kreatif, tentunya kalian memerlukan cara berpikir agar bisa menyelesaikan masalah dan analisis data yang ada. Cara penyelesaian dengan Analytical dan creative sangatlah berdampingan. Sehingga keduanya merupakan 1 paket lengkap dalam menyelesaikan masalah dalam inovasi kalian.

3. Technological Literacy – Skill

Dengan adanya teknologi yang baru, tentunya kita harus belajar lebih dalam lagi dengan teknologi tersebut. Misalkan kita yang harus mempelajari Canva sebagai editing yang sangat fleksibel. Tetapi ketika canva menjadi sistem yang berbayar dan tidak fleksibel lagi, tentunya kita akan mempelajari ulang sebuah aplikasi lain untuk tetap menyamaratakan dengan teknologi baru.

4. Curiosity and Lifelong Learning -Attitude

Rasa ingin tahu dan keinginan belajar ini merupakan irisan dari attitude kita dalam bereaksi ketika dipaparkan sebuah sistem baru ataupun aplikasi baru. Kalau kita tetap bertahan dan tidak penasaran dalam mempelajari sistem baru, tentunya kalian akan tergerus dengan teknologi yang semakin cepat ini.

5. Resilience, Flexibility and Agility - Attitudes

Resilience merupakan kemampuan diri untuk bangkit ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Flexibility merupakan kebebasan dan fleksibilitas dalam melengkapi sebuah posisi ataupun kekurangan. Dan Agility merupakan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dalam sebuah kondisi. Jika digabungkan, maka 3 paket ini berbicara tentang bagaimana kemampuan diri untuk selalu fleksibel dalam sebuah ketidakberjalanan yang seharusnya dan langsung beradaptasi dengan kondisi timnya. Skill Attitude ini merupakan hal yang lumayan sulit dalam pelaksanaannya. Karena kta diminta untuk siap sedia dalam sebuah kejadian yang tak terduga dan siap untuk melengkapi kekurangannya.