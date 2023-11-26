Ini Dia Alasan Anjing Pug Berhidung Pesek

JAKARTA - Alasan anjing pug berhidung pesek menarik untuk diketahui lebih detal terkait informasinya khususnya bagi pecinta hewan yang satu ini.

Sebab hal ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasanmu dalam mengenal ras hewan menggemaskan satu ini.

Anjing pug masuk dalam kelompok anjing brachycephalic atau hewan pemilik muka rata serta memiliki hidung pendek. Tentu saja dengan bentuk perawakan wajah yang unik membuat anjing ras satu ini paling mudah dikenali.

Lantas mengapa anjing Pug memiliki bentuk hidung pesek? Simak beberapa alasan melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Minggu (26/11/2023).

Alasan Anjing Pug Berhidung Pesek

Melansir laman resmi Patch Puppy, bahwa anjing ras Pug dalah hasil pembiakan selektif selama berabad-abad. Alasan yang mendasari anjing ras ini berhidung pesek yaitu akibat dari mutasi genetik yang disebut brachycephaly.

Hal ini menyebabkan tulang tengkorak memendek dan membuat Pug terlihat unik dan menawan. Namun disamping wajahnya yang datar dan menggemaskan, terdapat berbagai masalah kesehatan tertentu pada anjing ras Pug seperti kesulitan bernapas dan serangan panas.

Perkawinan selektif adalah suatu proses dimana manusia dengan sengaja memilih sifat-sifat tertentu pada hewan. Hal ini dicapai dengan membiakkan individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan bersama-sama untuk menghasilkan keturunan yang memiliki sifat-sifat tersebut.

Proses ini digunakan untuk meningkatkan karakteristik suatu spesies, seperti ukuran, hasil, warna, atau ketahanan terhadap penyakit. Pembiakan selektif telah memainkan peran penting dalam perkembangan Pug dan banyak hewan peliharaan lainnya.

Meski begitu nyatanya perkawinan selektif dapat memicu berbagai kelemahan yang harus diingat, seperti saja potensi hilangnya keragaman genetik dan munculnya kelainan genetik atau masalah kesehatan tertentu.

Hal ini terjadi pada Pug dan banyak ras anjing brachycephalic yang dibiakkan secara selektif untuk memiliki moncong pendek dan wajah datar. Oleh karena itu, mereka sering kali menderita masalah kesehatan yang berkaitan dengan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya.