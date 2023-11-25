Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Geger! Ada Lalat Hidup di Usus Manusia

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |15:23 WIB
Geger! Ada Lalat Hidup di Usus Manusia
Lalat hidup ditemukan di dalam usus manusia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Seekor lalat mengejutkan dunia kedokteran. Pasalnya, seekor lalat hidup di usus manusia. Ketika para dokter di Missouri sedang melakukan kolonoskopi rutin kepada seorang pasien, mereka menemukan lalat hidup yang telah berkembang secara sempurna di dalam usus besar pasien tersebut.

Melansir dari berbagai sumber, Sabtu (25/11/2023), kasus ini diterbitkan oleh The American Journal of Gastroenterology mengenai sebuah kasus yang tak biasa yang terjadi kepada seorang pria berusia 63 tahun. Diketahui bahwa pria tersebut memang telah rutin melakukan pemeriksaan kanker usus besar sejak awal tahun ini.

Dokter pun melanjutkan ke pemeriksaan ke proses kolonoskopi. Laporan dari berbagai sumber menyebutkan kolonoskopi adalah sebuah prosedur pemeriksaan medis menggunakan kolonoskop untuk melihat bagian dalam usus besar (kolon) dan rektum. Umumnya, tindakan ini dilakukan sebagai tindakan untuk mendeteksi dini adanya polip hingga kanker pada usus besar.

Saat melakukan prosedur tersebut, para dokter menemukan adanya keberadaan seekor lalat hidup di dalam usus besar pria tersebut. Di dalam terbitannya tersebut, para dokter menganggap bahwa kasus ini merupakan kasus yang sangat langka. Para dokter pun kebingungan mengenai bagaimana bisa seekor lalat bisa sampai di usus pria tersebut.

Diduga Akibat Makan Pizza 

Dokter sendiri menganjurkan kepada para pasiennya yang hendak melakukan kolonoskopi untuk hanya mengkonsumsi cairan bening sehari sebelum tindakan kolonoskopi. Pasien tersebut diketahui mengonsumsi pizza dan selada sehari sebelum puasa 24 jam seperti yang dianjurkan dokter. Hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab, karena seperti yang diketahui bahwa larva lalat dapat bertahan dari asam lambung manusia dan kemudian menetas di usus kita.

