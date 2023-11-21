Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Tak Hanya Nyamuk, Bakteri Wolbachia Juga Ditemukan di 6 Serangga

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |12:14 WIB
Tak Hanya Nyamuk, Bakteri Wolbachia Juga Ditemukan di 6 Serangga
Bakteri wolbachia tak hanya ditemukan di nyamuk (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Bakteri Wolbachia merupakan bakteri yang ramai diperbincangkan. Bakteri ini dimasukkan ke dalam telur nyamuk untuk mengurangi risiko penularan Demam Berdarah Dengue (DBD). Rupanya, bakteri ini juga ditemukan di beberapa serangga lain.

Ahli Spesialis Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Zubairi Djoerban menjelaskan Wolbachia adalah semacam bakteri yang ditemukan pada sekitar 60 persen dari semua jenis serangga. Yaitu termasuk kupu-kupu dan lebah. Setidaknya, ada sekitar 6 dari 10 serangga yang mengandung Wolbachia.

 BACA JUGA:

“Bakteri ini tidak bisa menyebabkan sakit pada manusia maupun binatang (kucing, anjing, ikan),” kata Prof Zubairi, dikutip dalam akun X miliknya @ProfesorZubairi, Selasa (21/11/2023).

Wolbachia ini juga tidak ditemukan pada nyamuk aedes aegypti. Untuk itu, para peneliti sekarang memasukkan Wolbachia ke dalam telur nyamuk aedes aegypti.

 BACA JUGA:

Dari telur-telur itu lah maka akan terbentuk nyamuk dengan kandungan Wolbachia di dalamnya. Akan tetapi, nyamuk ini sendiri juga diproduksi secara masal di laboratorium, dengan nyamuk jantan yang diinfeksi maka ia akan dilepas ke daerah yang memiliki banyak aedes aegypti.

“Nyamuk jantan kemudian akan kawin dengan nyamuk betina di lingkungan tersebut. Karena itulah, nyamuk hasil kawin ini tidak akan menetas sehingga mengurangi aedes aegypti di daerah target,” ucap Prof Zubairi.

Lantas bagaimana dengan nyamuk betina yang terinfeksi tetapi tidak dilepas? Menurut Prof Zubairi, mereka akan tetap membuat keturunan di dalam laboratorium.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement