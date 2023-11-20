Mematikan, Gurita Jantan Dilarang Kawin

JAKARTA – Perkawinan dianggap sebagai cara yang lazim bagi hewan untuk memperbanyak diri. Kawin antar hewan biasa dilakukan oleh sepasang hewan jantan dan betina. Namun, tahukah kamu bahwa kawin dapat mematikan bagi gurita jantan?

Dilansir dari Science Times, Senin (20/11/2023), menurut Pakar Cephalopoda dari Universitas Lethbridge Kanada Jennifer Mather, meski bersifat soliter gurita tidak pilih-pilih dalam memilih lawan kawin. Gurita betina cenderung mengiyakan setiap ajakan kawin dari gurita jantan.

Namun sayangnya, kawin bukanlah hal yang sepenuhnya menyenangkan bagi gurita jantan. Hal ini dapat berubah menjadi permainan mematikan karena gurita betina memiliki kecenderungan kanibalisme setelah kawin. Gurita betina akan memangsa sang jantan setelah proses kopulasi.

Gurita jantan yang cerdik, memiliki cara untuk menangani kanibalisme ini dengan memberi berita ruang yang cukup. Namun gurita jantan yang tidak tahu dan memiliki badan kecil, cenderung tewas mengenaskan.

Untuk mengatasi kanibalisme ini, gurita akan kawin dari jarak jauh dengan memanjat bagian belakang mantel betina agar tidak termakan. Dengan demikian, gurita jantan memiliki lebih banyak waktu untuk melarikan diri jika pasangannya menjadi agresif.

Perkawinan ini berlangsung selama berjam-jam, tergantung spesiesnya. Prosesnya dimulai dari lengan kanan ketiga jantan yang memiliki saluran sperma, hectocotylus, dimasukkan dalam rongga mantel betina. Setelah proses kopulasi yang panjang, jantan akan segera memisahkan diri untuk menghindari dimangsa.