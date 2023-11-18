Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa PTKI Bisa Belajar di Kampus Terbaik Luar Negeri

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |06:20 WIB
Mahasiswa PTKI Bisa Belajar di Kampus Terbaik Luar Negeri
Mahasiswa PTKI Bisa Belajar di Kampus Terbaik Luar Negeri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) banyak menggandeng sejumlah kampus ternama di Amerika Serikat, Eropa, Australia dan Timur Tengah demi mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Indonesia menjadi kampus yang berkelas dunia (world class university).

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag Ahmad Zainul Hamdi mengatakan, dalam program ini ada dua model pembelajaran yang dikerjasamakan. Yakni mahasiswa PTKI belajar di kampus-kampus terbaik di luar negeri dan mahasiswa dari luar negeri berkuliah di PTKI.

“Ini jadi ikhtiar internasionalisasi PTKI sehingga diharapkan tidak hanya mengirimkan mahasiswa kita ke luar negeri, tetapi juga menarik mahasiswa luar negeri agar berkuliah di PTKI,” ujar Inung, panggilan akrabnya di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Kemenag baru-baru ini menjalin kerja sama dengan Central Queensland University (CQU) Australia dan Rochester Institute of Technology (RIT), di Rochester, New York, Amerika Serikat.

Kerja sama ini dalam bidang pengiriman mahasiswa untuk program MORA Over Seas Student Mobility Award (MOSMA), degree programs (under graduate, master dan Ph.D), exchange student; visiting profesor ship; Joint research; dan double degree.

Inung menjelaskan, peningkatan kualitas kampus di lingkungan PTKI menjadi sebuah keniscayaan yang tak boleh dilewatkan. Kerja sama ini juga bagian dari komitmen Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam mewujudkan kampus PTKI makin diakui di level dunia.

Menurut Inung, kampus-kampus PTKI harus saatnya lebih berani membuka diri dengan kemajuan perguruan tinggi di luar negeri.

Dia optimistis lewat kolaborasi positif, kampus PTKI akan banyak mendapatkan manfaat. Tak sekadar dari sisi keilmuan, namun juga jaringan, sumber daya, publikasi dan lain sebagainya.

Pengembangan kerja sama PTKI Kementerian Agama mencakup berbagai hal, seperti join working group; pameran pendidikan PTKI dalam mempromosikan perguruan tinggi dan menjaring calon mahasiswa asing, hingga pengembangan kerja sama akademik berupa program-program joint degree, double degree, credit transfer/credit learning.

Selain itu, kerja sama juga bisa dalam upaya pengembangan konsorsium dan pusat unggulan inovasi; pengembangan kerja sama akademik perguruan tinggi; hibah pengembangan konsorsium keilmuan; hibah fasilitasi kerja sama internasional untuk melakukan inisiasi joint degree, double degree, credit transfer/credit learning; hingga bimtek kerja sama akademik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/65/3186832//kampus-PJ30_large.jpg
Daftar Kampus dengan Jurusan Ilmu Gizi Terbaik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/65/3186824//kampus-0qZ2_large.jpg
4 Fakultas Teknik Tertua di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186733//pemerintah-Geyp_large.jpg
Menag: Indonesia Semakin Kuat karena Kerukunan Umat Terjaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186610//pemerintah-06mZ_large.jpg
Pemerintah Dorong Pesantren Jadi Pelopor Ekoteologi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186352//mnc_univeristy-ijKZ_large.jpg
MNC University Komitmen Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Rakorda LLDIKTI 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186345//pemerintah-Bio8_large.jpg
Sempat Terpinggirkan saat Zaman Kolonial, Pemerintah Dorong Era Baru Transformasi Pesantren
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement