HOME EDUKASI KAMPUS

Heboh Mahasiswa ITB Jadi Joki Seleksi CPNS, Ini Klarifikasi Kampus

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |13:34 WIB
Heboh Mahasiswa ITB Jadi Joki Seleksi CPNS, Ini Klarifikasi Kampus
Mahasiswa ITB diduga terlibat joki CPNS (Foto: ITB)
A
A
A

BANDUNG - Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) tengah disorot karena dugaan keterlibatan mereka atas kasus joki tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan. Pihak rektorat Institut Teknologi Bandung (ITB) angkat bicara menanggapinya adanya dugaan tersebut.

ITB, saat ini sedang melakukan investigasi atas dugaan keterlibatan mahasiswanya tersebut. Pihaknya sudah mendengar kasus itu dan menyesalkan tindakan para mahasiswa.

“Ya kami sudah mendengar informasi tersebut. Intinya, kami menyesalkan, siapapun yang bersangkutan, apakah mahasiswa ITB atau bukan mahasiswa ITB. Tindakan ini bukan cerminan institusinya,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Humas ITB Naomi Haswanto, Jumat (17/11/2023).

Menurut dia, pihaknya belum bisa memberikan statement lebih jauh, karena keterlibatan mahasiswa ITB menjadi joki belum terkonfirmasi. Pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu kasus tersebut.

“Kami akan mempelajari dahulu kasusnya, akan menelusuri datanya, benar apa enggak mahasiswa ITB. Kami akan menunggu proses hukum yang berlaku dari kepolisian,” katanya.

