Mahasiswa Komitmen Kurangi Pemanasan Global dengan Energi Ramah Lingkungan

BANDUNG - Sejumlah cara dilakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Salah satunya dilakukan Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) yang terus mendorong mahasiswa menghasilkan inovasi pada bidang energi ramah lingkungan atau energi terbarukan. Hal ini sebagai respons ITB terhadap bahaya global warming yang kian mengkhawatirkan.

Dekan SBM ITB Ignatius Pulung Nurprasetio mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung penggunaan energi terbarukan melalui kerjasama dengan semua pihak terbaik swasta. Kerja sama seperti halnya dengan Shell untuk mendorong inovasi mahasiswa menghasilkan inovasi berbasis energi baru terbarukan (EBT).

“Kami terus dorong agar mahasiswa berpikir kritis serta ikut mencari solusi atas energi ramah lingkungan. Karena kalau kita lihat, pemanasan global sudah semakin tinggi, seperti Bandung yang makin panas,” kata Ignatius, Kamis (16/11/2023).

Selain menerapkan energi solar cell di kawasan ITB, pihaknya juga mendukung kegiatan yang menggugah mahasiswa berinovasi pada bidang EBT. Inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi harapan baru baru energi ramah lingkungan.

Sementara itu, President Director Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan, salah satu bentuk dukungan terhadap lingkungan, pihaknya menggelar program Shell Live Wire. Program ini merupakan pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha muda yang memiliki ide bisnis atau sedang menjalankan bisnis di berbagai sektor.

“Tahun ini, fokus kamu adalah Energy Solutions, sebuah program yang berfokus pada pengembangan kewirausahaan di bidang energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia,” jelas dia pada acara roadshow Shell Live Wire di Aula SBM ITB.

Menurut dia, program ini adalah wadah yang mendorong perkembangan kewirausahaan di bidang energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia dengan memberikan dukungan melalui pengembangan kemampuan generasi muda yang tertarik menyelesaikan isu-isu energi melalui pengembangan bisnis di bidang energi.