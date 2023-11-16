Perang Israel-Hamas Bikin Calon Mahasiswa Kesulitan Pilih Kampus dan Jurusan Kuliah

JAKARTA - Perang Israel-Hamas berdampak pada pendidikan. Tidak hanya kampus atau sekolah yang terkena bom, namun mahasiswa juga kesulitan memilih kampus dan jurusan kuliah.

Banyak keluarga Yahudi dan Muslim menyusun kriteria baru untuk perguruan tinggi yang mereka harap anak-anak mereka akan berlangsung tahun depan. Mereka jadi ketakutan atau selektif dalam memilih kampus.

Misalnya saja diutarakan oleh salah seorang siswa bernama Josh Jury. Universitas George Washington dulunya adalah salah satu pilihan utama Josh Jury untuk kuliah. Cabang Hillel yang dinamis, sebuah klub populer bagi siswa Yahudi, menarik minat siswa sekolah menengah atas Illinois, yang ingin mempelajari hubungan internasional dilansir dari USA Today, Kamis (16/11/2023).

Semuanya berubah beberapa minggu yang lalu ketika reaksi balik muncul di perguruan tinggi swasta tersebut atas protes mahasiswa terhadap perang Israel-Hamas. Dalam pandangan juri, tanggapan universitas terhadap insiden kontroversial tersebut dinilai “sangat mengecewakan”.

Dia baru-baru ini memutuskan untuk mengambil gap year antara sekolah menengah dan perguruan tinggi. Ketika ketidaksepakatan mengenai perang berdampak pada pendidikan tinggi Amerika, dia bukan satu-satunya siswa yang memikirkan kembali rencana kuliahnya.

Selain kekhawatiran yang selalu muncul dalam proses penerimaan perguruan tinggi, banyak keluarga Yahudi dan Muslim kini menyusun serangkaian kriteria baru tentang sekolah mana yang mereka harap anak-anak mereka akan pilih tahun depan. Selama beberapa bulan ke depan, cara para pemimpin perguruan tinggi mengatasi perselisihan yang sedang berlangsung dapat berdampak besar pada kampus mana yang pada akhirnya dipilih oleh orang tua dan mahasiswa. Khususnya bagi siswa Yahudi, kekacauan ini berpotensi mempercepat tren penurunan jumlah siswa Yahudi di sekolah-sekolah paling selektif di negara tersebut, yang selama beberapa dekade terakhir menjadi pusat kontroversi terkait perang.

Dalam wawancara dan email, lebih dari selusin orang tua dan siswa Yahudi mengatakan kepada USA TODAY bahwa mereka telah mempertimbangkan kembali daftar calon perguruan tinggi mereka dalam beberapa minggu terakhir sementara perang Israel-Hamas memperlihatkan perpecahan yang mendalam di kampus-kampus.

“Kami benar-benar mengubahnya,” kata Jennifer Schultz, orang tua dari seorang remaja Yahudi berusia 16 tahun yang sebelumnya mempertimbangkan Universitas Pennsylvania dan Universitas Cornell, melalui email.

Siswa sekolah menengah atas lainnya di Illinois menambahkan beberapa perguruan tinggi ke dalam daftarnya dalam beberapa minggu terakhir berdasarkan cara kampus tersebut menangani protes dan antisemitisme, tulis ibunya, Janet Footlik, melalui email.

“Keselamatan dan moralitas, yang kami asumsikan sebagai hak dasar di setiap kampus, menjadi prioritas utama dalam daftar periksanya,” kata Footlik.

“Tidak semua sekolah memenuhi kebutuhan ini atau menunjukkan rencana konkrit untuk mewujudkannya,” katanya.