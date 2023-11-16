Inggris-Yogyakarta Perkuat Kerjasama Pendidikan, Seni dan Warisan Budaya

JAKARTA - Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey mengajak Indonesia melakukan kemitraan untuk memperkuat bidang pendidikan, perubahan iklim, digitalisasi, seni dan warisan budaya. Hal itu dia sampaikan saat melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Yogyakarta.

Dominic Jermey akan melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Yogyakarta pada 16-17 November 2023 untuk bertemu dengan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X dan membahas kolaborasi di sektor pendidikan, perubahan iklim, digitalisasi, seni dan warisan budaya. Dalam kunjungannya kali ini, Dubes Jermey akan menyerahkan salinan digital manuskrip Jawa dari British Library ke Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam keterangan resmi kepada Okezone, Kamis (16/11/2023), selama berada di Yogyakarta, Dubes Jermey akan menghadiri Global Forum for Climate Movement yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah di mana beliau akan berbicara tentang Inovasi untuk Ketahanan Iklim dengan pejabat tinggi lainnya termasuk UNDP, JICA dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Ia juga dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar, Haedar Nashir untuk membahas beberapa isu yang menjadi kepentingan bersama.