HOME EDUKASI SEKOLAH

Inggris-Yogyakarta Perkuat Kerjasama Pendidikan, Seni dan Warisan Budaya

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |13:27 WIB
Inggris-Yogyakarta Perkuat Kerjasama Pendidikan, Seni dan Warisan Budaya
Inggris dan Yogyakarta perkuat kerjasama pendidikan (Foto: Twitter Gov.UK)
A
A
A

JAKARTA - Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey mengajak Indonesia melakukan kemitraan untuk memperkuat bidang pendidikan, perubahan iklim, digitalisasi, seni dan warisan budaya. Hal itu dia sampaikan saat melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Yogyakarta.

Dominic Jermey akan melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Yogyakarta pada 16-17 November 2023 untuk bertemu dengan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X dan membahas kolaborasi di sektor pendidikan, perubahan iklim, digitalisasi, seni dan warisan budaya. Dalam kunjungannya kali ini, Dubes Jermey akan menyerahkan salinan digital manuskrip Jawa dari British Library ke Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

 BACA JUGA:

Dalam keterangan resmi kepada Okezone, Kamis (16/11/2023), selama berada di Yogyakarta, Dubes Jermey akan menghadiri Global Forum for Climate Movement yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah di mana beliau akan berbicara tentang Inovasi untuk Ketahanan Iklim dengan pejabat tinggi lainnya termasuk UNDP, JICA dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Ia juga dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar, Haedar Nashir untuk membahas beberapa isu yang menjadi kepentingan bersama.

Halaman:
1 2
