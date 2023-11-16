3 Contoh Proposal Kegiatan Natal 2023 Lengkap

Ilustrasi untuk contoh proposal kegiatan pada bulan November 2023 (Foto: Reuters)

JAKARTA- Berikut terdapat beberapa contoh proposal kegiatan Natal 2023 yang bisa kamu tiru untuk dijadikan acuan untuk mengadakan acara sejenis. Sebab di dalam pembuatan sebuah proposal nyatanya tidak boleh dibuat secara sembarangan.

BACA JUGA:

Bagi kamu yang belum mengetahui, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Sementara, proposal kegiatan Natal itu sendiri dibuat sebagai salah satu usaha dan upaya dari para pengurus atau panitia perayaan Natal agar bisa melengkapi dan menambah pemasukan untuk perayaan Natal.

Pada praktiknya pembuatan proposal kegiatan natal 2023 nyatanya perlu digarap dengan serius, sistematis, rapi dan mudah untuk dimengerti guna mampu menggaet banyak sponsor. Dengan begitu acara Natal di tahun 2023 dapat berjalan dengan meriah karena proposal kegiatannya dibuat dengan baik dan benar.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (16/11/2023) terkait beberapa contoh proposal kegiatan natal 2023 lengkap.

Contoh Proposal Kegiatan Natal 2023 Lengkap

1. Contoh Pertama

Proposal Kegiatan Natal Sekolah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab atas rahmat-Nya kami dapat membuat Proposal untuk Perayaan Natal Keluarga Besar Rohani Kristen / Katolik SMA Mulya Kasih.

Natal sangatlah berarti bagi kita sebagai umat Kristen, apalagi kita sebagai umat yang telah ditebus oleh darahnya dan menyelamatkan umat Manusia. Kedatangan dan kelahiran Yesus Kristus ke Dunia sangat berarti baik untuk kita. Mari kita Umat Kristen mengangkat tangan, berlompat riang menyambut kehadiran-Nya. Biarlah apa yang kita ketahui tentang makna natal yang sebenarnya dapat merubah sifat dan sikap, serta tingkah laku manusia dan percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Juru selamat.

Proposal ini berisi tentang perencanaan dan seluruh jenis kegiatan bahkan alokasi dana yang akan diselenggarakan pada Natal kita di bulan Desember nanti.

Demikian Proposal ini kami susun dengan sebaik-baiknya. Dan kami berharap proposal ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk terselenggaranya perayaan Natal SMA Mulya Kasih.

Akhir kata kami dari pihak Panitia memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam proposal ini, dan mengucapkan banyak terimakasih.

2. Contoh Kedua

Pendahuluan

Dalam rangka merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Juruselamat manusia, maka ditahun ini marilah kita bersama-sama lebih meningkatkan keimanan kita kepada Yesus Kristus karena sejak manusia jatuh kedalam dosa, mereka telah kehilangan sukacita, harapan dan keselamatan. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Putra Natal di hati kita, karena Dia-lah sumber sukacita yang sejati, didalam Dia ada harapan.

KelahiranNya ditengah-tengah dunia ini menyatakan betapa besar KasihNya kepada kita sehingga kita memperoleh dan memiliki sukacita yang sejati dari Allah. Atas Kasih anugrah-Nya lah kita boleh berkumpul dalam kasih-Nya melalui kebaktian dan Perayaan Natal bersama Jemaat Gereja Bethel Tabernakel “Yesus Alfa Omega” ini.

Dengan memahami makna Natal, kasih Tuhan kepada manusia akan memberikan semangat dan harapan baru dalam menghadapi hari depan yang semakin sulit. Panggilan dan tugas kita sebagai warga kerajaan Allah untuk senantiasa menghadirkan damai sejahtera Allah tetap ada.

Marilah kita berpegang tangan, saling menguatkan dan mengingatkan, tolong menolong untuk menanggung beban, menyatakan kerinduan kita untuk senantiasa dekat dengan Dia melalui kehidupan masing – masing.

B. Tujuan

Tujuan diadakannya perayaan Natal ini adalah untuk dapat :

Mempererat tali persaudaraan antar sesama Jemaat Gereja-Gereja Bukuan-Palaran Samarinda pada umumnya dan anggota Jemaat Gereja Bethel Tabernakel “Yesus Alfa Omega” pada khususnya.

Menjalin keakraban serta kerukunan antar umat beragama tanpa membedakan suku, ras dan golongan.

Sebagai perwujudan umat kristiani untuk berbakti dan berkembang di tengah-tengah kehidupan bangsa, Negara yang majemuk.

Berperan serta dalam mewujudkan pembangunan kehidupan beragam.

C. Sasaran

Dengan perayaan Natal ini akan lebih memperkokoh dan mempererat hubungan yang harmonis antara sesama Jemaat Gereja-Gereja Bukuan-Palaran Samarinda pada umumnya dan anggota Jemaat Gereja Bethel Tabernakel “Yesus Alfa Omega” pada khususnya.

D. Peserta

Peserta Natal adalah Jemaat Gereja Bethel Tabernakel “Yesus Alfa Omega” ditambah dengan undangan dari berbagai gereja.

E. Kepanitiaan

Kepanitiaan ini dibentuk dalam rapat di Gereja Bethel Tabernakel “Yesus Alfa Omega” pada hari Minggu, 13 Juli 2023, yaitu Panitia Inti dan seksi-seksi (SusunanKepanitianTerlampir).

F. Rencana / Tempat

Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada :

Ø Hari / Tanggal : Senin, 01 Desember 2023

Ø Jam : 20.00 WITA

Ø Tempat : Gereja Bethel Tabernakel “Yesus Alfa Omega”

G. Rencana Anggaran :

-Seksi Kesekertariatan Rp. 500.000

-Seksi Ibadah Rp. 500.000

-Seksi Musik Rp. 700.000

-Seksi Konsumsi Rp. 7.000.000

-Seksi Dekorasi Rp. 1.500.000

-Seksi Kesenian Rp. 500.000

-Seksi Perlengkapan Rp. 500.000

-Seksi Keamanan Rp. 500.000

-Biaya Tak Terduga Rp. 2.000.000

-Total Anggaran Pengeluaran Rp. 13.700.000

H. Sumber Penerimaan Anggaran

Iuran anggota Jemaat GBT “Yesus Alfa Omega” sebanyak 30 kepala keluarga @ Rp. 300.000,- Total : Rp 9.000.000

Total Anggaran Penerimaan Rp 9.000.000

Kekurangan Dana Rp 4.700.000

Untuk itu diharapkan akan tertutupi dari :

Persembahan Syukur dari Jemaat

Mengadakan Bazar yang dibuat oleh Ibu-ibu Jemaat GBT “Yesus Alfa Omega”

Kantong Sahabat

Proposal Ke Perusahaan-Perusahaan

I. Penutup

Demikian proposal ini kami sampaikan, kiranya Bapak/Ibu/Saudara(i) dapat membantu dan mendukung Perayaan Natal bersama Keluarga Besar Jemaat GBT “Yesus Alfa Omega” baik berupa Doa maupun materi. Semoga Kasih karunia Tuhan memberkati kita semua. Amin.