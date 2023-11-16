Alasan Kode Nomor Telepon Indonesia +62

JAKARTA- Ada alasan kode nomor telepon Indonesia +62. Sebagai informasi, kode telepon Indonesia +62 ini sejak dulu sudah resmi ditetapkan oleh International Telephone Union atau ITU. Dengan menggunakan kode telepon tersebut, seseorang dapat melakukan panggilan internasional.

Lantas apa alasan kode nomor telepon Indonesia +62? Dilansir dari berbagai media online dan Instagram Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kode +62 ini ternyata telah diatur dan ditetapkan oleh PBB, lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union (ITU).

ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi Internasional dapat. ITU membagi kode negara berdasarkan beberapa zona. Berikut 9 pembagian zona bersasarkan ITU.

Zona 1: Amerika Utara dan Amerika Tengah

Zona 2: Afrika

Zona 3: Eropa

Zona 4: Eropa