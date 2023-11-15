Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Atdikbud KBRI Canberra Prof Mukhamad Najib Raih Penghargaan Partnership Excellence Awards

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |14:43 WIB
Atdikbud KBRI Canberra Prof Mukhamad Najib Raih Penghargaan Partnership Excellence Awards
Atdikbud KBRI Canberra meraih penghargaan Partnership Excellence Awards (Foto: KBRI Canberra)
JAKARTA - Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra Prof Mukhamad Najib meraih penghargaan “Partnership Excellence Awards” peringkat pertama dalam acara The 4th UNESA’S INTERNATIONAL FORUM OF UNIVERSITY RECTORS (UNIFUR) yang diselenggarakan oleh UNESA (15/11/2023). Prof Najib juga dikenal sebagai dosen pada Departemen Manajemen IPB University.

Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerja Sama dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Prof Siti Nur Azizah secara daring mengingat Prof Najib tidak bisa hadir secara luring. Menurut Wakil Rektor Azizah, UNIFUR merupakan kegiatan tahunan Bidang Perencanaan dan Kerja Sama UNESA yang melibatkan pimpinan perguruan tinggi di berbagai negara serta mitra internasional. UNESA, tambah Azizah, berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama internasional dengan memperkuat kemitraan ke berbagai universitas dan organisasi dunia. Azizah berpendapat bahwa acara UNIFUR merupakan kesempatan yang baik untuk memberikan apresiasi kepada mitra-mitra yang selama ini dinilai telah berkontribusi bagi UNESA.

“Penghargaan Partnership Excellence Awards ini diberikan sebagai bentuk apresiasi UNESA kepada mitra-mitra yang telah berkontribusi dan membersamai UNESA dalam perjalanan meningkatkan kerjasama internasional dan memberikan dampak yang luas. Saat ini, mitra UNESA telah ada di lima benua, dan UNESA berkomitmen untuk merawatnya dengan baik”, jelas Azizah dalam keterangan resmi kepada Okezone, Rabu (15/11/2023).

Sementara itu, dalam sambutannya, Mukhamad Najib mengucapkan terimakasih kepada UNESA yang telah memberikan apresiasinya dengan menganugerahkan “Partnership Excellence Awards” dalam acara UNIFUR 2023. Dirinya mengaku tidak menyangka bakal menerima penghargaan yang bergengsi ini dari UNESA. Najib pun berharap penghargaan yang diberikan UNESA dapat menjadi penyemangat untuk lebih baik lagi dalam memfasilitasi peningkatan kerjasama antara universitas di Indonesia dan Australia.

Menurut Najib, UNESA memiliki potensi yang besar untuk menjadi global university, khususnya dalam bidang pendidikan guru. KBRI Canberra, jelas Najib, selalu siap membantu UNESA untuk melaksanakan agenda-agenda produktifnya dalam berhubungan dan bekerjasama dengan kampus-kampus di Australia.

