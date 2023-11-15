Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Otak Anak Mampu Merekam Memori sejak Kecil hingga Dewasa

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |18:12 WIB
Otak Anak Mampu Merekam Memori sejak Kecil hingga Dewasa
Orangtua diedukasi tentang Core Memory pada anak (Foto: Arsitta Dwi Pramesti)
A
A
A

JAKARTA - Saat masa anak-anak, otak mereka mudah sekali menyerap berbagai memori. Mainan pertamanya seperti boneka atau mobil-mobilan akan lebih mudah terekam di ingatan mereka dibandingkan pelajaran matematika saat mereka di bangku SD. Maka peran orangtua penting untuk mengedukasi anak tentang kenangan-kenangan yang positif.

Pakar dan Certified Positive Discipline Parent Educator Damar Wahyu Wijayanti, hal itu terkait dengan Core Memory alias Autobiografical Memory. Apa itu?

 BACA JUGA:

Core Memory adalah memori tentang diri dan kehidupan seseorang. Maka, kenangan membekas ini umumnya tentang peristiwa berkesan yang pernah dilalui seseorang.

Tak heran, jika anak cenderung mengingat boneka pertama kali yang mereka miliki ketimbang pelajaran matematika yang diperoleh di bangku Sekolah Dasar (SD). Maka momen kebersamaan antara orangtua dan anak sangatlah penting, bukan hanya bagi orangtua tapi juga tumbuh kembang anak.

 BACA JUGA:

Sebuah studi menemukan bahwa ibu yang belajar cara membicarakan kembali kenangan bersama keluarga dengan anak akan membesarkan remaja dengan potensi kecemasan dan depresi yang lebih kecil. Di sinilah pentingnya menciptakan memori berharga dengan anak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement