Otak Anak Mampu Merekam Memori sejak Kecil hingga Dewasa

JAKARTA - Saat masa anak-anak, otak mereka mudah sekali menyerap berbagai memori. Mainan pertamanya seperti boneka atau mobil-mobilan akan lebih mudah terekam di ingatan mereka dibandingkan pelajaran matematika saat mereka di bangku SD. Maka peran orangtua penting untuk mengedukasi anak tentang kenangan-kenangan yang positif.

Pakar dan Certified Positive Discipline Parent Educator Damar Wahyu Wijayanti, hal itu terkait dengan Core Memory alias Autobiografical Memory. Apa itu?

Core Memory adalah memori tentang diri dan kehidupan seseorang. Maka, kenangan membekas ini umumnya tentang peristiwa berkesan yang pernah dilalui seseorang.

Tak heran, jika anak cenderung mengingat boneka pertama kali yang mereka miliki ketimbang pelajaran matematika yang diperoleh di bangku Sekolah Dasar (SD). Maka momen kebersamaan antara orangtua dan anak sangatlah penting, bukan hanya bagi orangtua tapi juga tumbuh kembang anak.

Sebuah studi menemukan bahwa ibu yang belajar cara membicarakan kembali kenangan bersama keluarga dengan anak akan membesarkan remaja dengan potensi kecemasan dan depresi yang lebih kecil. Di sinilah pentingnya menciptakan memori berharga dengan anak.