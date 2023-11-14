Mengenal Sulistina Istri Bung Tomo, Ikut Berjuang Membela NKRI sebagai Anggota PMI

JAKARTA - Bung Tomo dikenal sebagai tokoh pahlawan di balik peristiwa pertempuran Surabaya, yang kini dikenal sebagai kota pahlawan. Tak banyak yang tahu bagaimana sisi kehidupan pribadi dan keluarganya termasuk istrinya, Sulistina.

Bung Tomo sebagaimana manusia pada umumnya juga mengenal rasa jatuh cinta. Sosok perempuan yang dicintai Bung Tomo pahlawan nasional yang turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu adalah Sulistina. Sosoknya merupakan perempuan kelahiran Malang, yang dikenal sebagai anggota Palang Merah Indonesia (PMI). Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (14/11/2023), ketika berkiprah dalam palang merah semasa pertempuran Surabaya, Sulistina pernah nyaris tewas oleh serangan mortir.

Perkenalan Bung Tomo dan Sulistina sendiri diawali saat Sulistina diberi tugas oleh kantornya ke Surabaya. Saat itulah pertemuan antara Bung Tomo dan Sulistina pertama kali terjadi. Memang sejak awal Sulistina juga tak mendengar sosok Bung Tomo, padahal di Surabaya Sutomo sendiri sudah menjadi salah satu aktivis pergerakan mempertahankan kemerdekaan.

Sosok Sulistina digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, ramah, bersahaja, dan terkenal kecantikannya. Hal ini tak ayal membuat Bung Tomo merasakan jatuh cinta kepada Sulistina. Sebagaimana dikutip dari "Bung Tomo : Hidup dan Mati Pengobar Semangat Tempur 10 November", Bung Tomo bahkan konon tak berhenti memikirkannya.

Sulistina sebenarnya termasuk perempuan yang selektif dalam menentukan laki-laki sebagai pendamping hidupnya. Namun, tidak banyak lelaki yang mendekatinya karena berbagai macam alasan. Salah satunya mungkin karena Sulistina adalah sosok perempuan yang disiplin dan banyak pertimbangan untuk memilih pasangan hidup. Hanya sedikit lelaki yang berani "merayu" Sulistina, dan salah satunya adalah Bung Tomo.