Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengenal Sulistina Istri Bung Tomo, Ikut Berjuang Membela NKRI sebagai Anggota PMI

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |14:35 WIB
Mengenal Sulistina Istri Bung Tomo, Ikut Berjuang Membela NKRI sebagai Anggota PMI
Istri Bung Tomo, Sulistina, dulu adalah anggota PMI (Foto: Antara/Twitter/X)
A
A
A

JAKARTA - Bung Tomo dikenal sebagai tokoh pahlawan di balik peristiwa pertempuran Surabaya, yang kini dikenal sebagai kota pahlawan. Tak banyak yang tahu bagaimana sisi kehidupan pribadi dan keluarganya termasuk istrinya, Sulistina.

Bung Tomo sebagaimana manusia pada umumnya juga mengenal rasa jatuh cinta. Sosok perempuan yang dicintai Bung Tomo pahlawan nasional yang turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu adalah Sulistina. Sosoknya merupakan perempuan kelahiran Malang, yang dikenal sebagai anggota Palang Merah Indonesia (PMI). Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (14/11/2023), ketika berkiprah dalam palang merah semasa pertempuran Surabaya, Sulistina pernah nyaris tewas oleh serangan mortir.

Perkenalan Bung Tomo dan Sulistina sendiri diawali saat Sulistina diberi tugas oleh kantornya ke Surabaya. Saat itulah pertemuan antara Bung Tomo dan Sulistina pertama kali terjadi. Memang sejak awal Sulistina juga tak mendengar sosok Bung Tomo, padahal di Surabaya Sutomo sendiri sudah menjadi salah satu aktivis pergerakan mempertahankan kemerdekaan.

Sosok Sulistina digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, ramah, bersahaja, dan terkenal kecantikannya. Hal ini tak ayal membuat Bung Tomo merasakan jatuh cinta kepada Sulistina. Sebagaimana dikutip dari "Bung Tomo : Hidup dan Mati Pengobar Semangat Tempur 10 November", Bung Tomo bahkan konon tak berhenti memikirkannya.

 BACA JUGA:

Sulistina sebenarnya termasuk perempuan yang selektif dalam menentukan laki-laki sebagai pendamping hidupnya. Namun, tidak banyak lelaki yang mendekatinya karena berbagai macam alasan. Salah satunya mungkin karena Sulistina adalah sosok perempuan yang disiplin dan banyak pertimbangan untuk memilih pasangan hidup. Hanya sedikit lelaki yang berani "merayu" Sulistina, dan salah satunya adalah Bung Tomo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/624/3173254/letkol_untung-ISa5_large.jpg
Siapakah Letkol Untung dan Apa Perannya di G30S/PKI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/624/3084166/sejarah-hari-pahlawan-10-november-EwFTDwbgRc.jpg
Sejarah Hari Pahlawan 10 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/65/3049123/mengenal-sosok-yang-berjuang-meluruskan-sejarah-wr-soepratman-TfVXUBuEID.jpg
Mengenal Sosok yang Berjuang Meluruskan Sejarah WR Soepratman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/337/3040826/panglima_tni_jenderal_soedirman-Ydpm_large.jpg
Kisah Jenderal Soedirman Nyaris Gugur saat Disergap Pasukan Sekutu Belanda di Trenggalek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/337/3040293/kerajaan-KTpO_large.jpg
Kisah Nagarakretagama dan Pararaton yang Catat Dua Sejarah Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/612/3030629/kissing_day-L0k5_large.jpg
Sejarah Hari Ciuman Internasional yang Diperingati Tiap 6 Juli
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement