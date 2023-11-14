Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Hari Diabetes Sedunia, Penelitian Buktikan Kurang Tidur Picu Lonjakan Gula Darah

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |14:05 WIB
Hari Diabetes Sedunia, Penelitian Buktikan Kurang Tidur Picu Lonjakan Gula Darah
Kurang tidur dapat memicu kenaikan gula darah (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Para peneliti dunia mengingatkan masyarakat global untuk menerapkan gaya hidup lebih sehat, salah satunya cukup tidur. Penelitian membuktikan kurang tidur kronis dapat meningkatkan resistensi insulin pada wanita yang sehat.

Penelitian yang diterbitkan di jurnal Diabetes Care, dilansir dari Medical News Today, Selasa (14/11/2023), melaporkan bahwa kurang tidur sebanyak 90 menit selama periode 6 minggu meningkatkan resistensi insulin pada wanita sehat yang terbiasa dengan tingkat tidur yang cukup. Kadar gula darah akan meningkat.

 BACA JUGA:

“Apa yang kami lihat adalah diperlukan lebih banyak insulin untuk menormalkan kadar glukosa pada wanita yang berada dalam kondisi pembatasan tidur, dan meskipun demikian, insulin mungkin tidak cukup berfungsi untuk melawan peningkatan kadar glukosa darah pada wanita pascamenopause,” kata Marie- Pierre St-Onge, PhD, penulis studi dan profesor kedokteran nutrisi dan direktur Pusat Keunggulan Penelitian Tidur dan Sirkadian di Universitas Columbia di New York.

“Jika hal ini terus berlanjut, ada kemungkinan bahwa kurang tidur dalam waktu lama pada individu dengan prediabetes dapat mempercepat perkembangan menjadi diabetes tipe 2,” ucapnya.

 BACA JUGA:

Para peneliti mencatat bahwa penelitian mereka adalah yang pertama menunjukkan bahwa kekurangan tidur ringan yang dipertahankan selama enam minggu dapat menyebabkan perubahan dalam tubuh yang meningkatkan risiko diabetes. Dampaknya hanya tidur enam jam dalam semalam. Para peneliti mengatakan mereka fokus pada perempuan karena penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas tidur yang buruk memiliki dampak yang lebih besar pada kesehatan kardiometabolik perempuan dibandingkan laki-laki.

“Sepanjang hidup mereka, wanita menghadapi banyak perubahan dalam kebiasaan tidur mereka karena melahirkan anak, mengasuh anak, dan menopause. Dan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki yang mempunyai persepsi bahwa mereka kurang tidur,” kata St-Onge.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement