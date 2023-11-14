Hari Diabetes Sedunia, Penelitian Buktikan Kurang Tidur Picu Lonjakan Gula Darah

JAKARTA - Para peneliti dunia mengingatkan masyarakat global untuk menerapkan gaya hidup lebih sehat, salah satunya cukup tidur. Penelitian membuktikan kurang tidur kronis dapat meningkatkan resistensi insulin pada wanita yang sehat.

Penelitian yang diterbitkan di jurnal Diabetes Care, dilansir dari Medical News Today, Selasa (14/11/2023), melaporkan bahwa kurang tidur sebanyak 90 menit selama periode 6 minggu meningkatkan resistensi insulin pada wanita sehat yang terbiasa dengan tingkat tidur yang cukup. Kadar gula darah akan meningkat.

“Apa yang kami lihat adalah diperlukan lebih banyak insulin untuk menormalkan kadar glukosa pada wanita yang berada dalam kondisi pembatasan tidur, dan meskipun demikian, insulin mungkin tidak cukup berfungsi untuk melawan peningkatan kadar glukosa darah pada wanita pascamenopause,” kata Marie- Pierre St-Onge, PhD, penulis studi dan profesor kedokteran nutrisi dan direktur Pusat Keunggulan Penelitian Tidur dan Sirkadian di Universitas Columbia di New York.

“Jika hal ini terus berlanjut, ada kemungkinan bahwa kurang tidur dalam waktu lama pada individu dengan prediabetes dapat mempercepat perkembangan menjadi diabetes tipe 2,” ucapnya.

Para peneliti mencatat bahwa penelitian mereka adalah yang pertama menunjukkan bahwa kekurangan tidur ringan yang dipertahankan selama enam minggu dapat menyebabkan perubahan dalam tubuh yang meningkatkan risiko diabetes. Dampaknya hanya tidur enam jam dalam semalam. Para peneliti mengatakan mereka fokus pada perempuan karena penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas tidur yang buruk memiliki dampak yang lebih besar pada kesehatan kardiometabolik perempuan dibandingkan laki-laki.

“Sepanjang hidup mereka, wanita menghadapi banyak perubahan dalam kebiasaan tidur mereka karena melahirkan anak, mengasuh anak, dan menopause. Dan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki yang mempunyai persepsi bahwa mereka kurang tidur,” kata St-Onge.