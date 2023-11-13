Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riset Indonesia Meroket, Tembus Peringkat 61 Dunia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |18:02 WIB
Riset Indonesia Meroket, Tembus Peringkat 61 Dunia
Data riset Indonesia meroket ke peringkat 61 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Peringkat inovasi dan riset Indonesia meningkat. Hal itu terlihat dari catatan di jurnal penelitian.

Wakil Rektor Universitas Indonesia (UI) Bidang Riset dan Inovas, drg. Nurtami, Ph.D., Sp,OF(K) saat ini Indonesia ada di urutan ke-61 di dunia. Dalam pembukaan acara UI Innovation Festival, Senin (13/11/2023), Nurtami mengungkap berdasarkan Global Innovation Index 2023 yang dirilis Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, saat ini peringkat Indonesia makin membaik.

 BACA JUGA:

Ia mengatakan bahwa dibanding tahun-tahun sebelumnya, posisi Indonesia sekarang ini sudah berada di peringkat ke-61 dunia. Peringkat ini juga berlaku di banyak kategori inovasi.

"Tahun ini masuk ke peringkat 61 setelah di tahun 2019 di peringkat 85 kemudian di tahun 2022 di peringkat 75,” katanya di Jakarta, Senin (13/11/2023).

“Khusus di sub kategori kolaborasi litbang universitas dengan industri, kondisi perkembangan klaster dan kebijakan wirausaha dan budaya Indonesia menduduki nomor 5 di dunia," ujarnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183927/kampus-tZhi_large.jpg
Majukan Penelitian dan Ilmiah, Ada Wadah Baru bagi Jurnal Akademik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3174100/udang-Ykoq_large.jpg
Mengenal Cesium-137, Zat Radioaktif yang Ditemukan di Udang Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/65/3168089/einstein-grqj_large.jpg
Daftar Penemuan Terlarang yang Seharusnya Tak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/65/3144535/planet-P8yI_large.jpg
Ada Planet Baru Terdeteksi di Batas Tata Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/65/3141367/atom-R9pS_large.jpg
Terungkap! Foto Pertama Atom Tunggal Jadi Terobosan Besar di Dunia Sains
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/65/3139252/gajah-t79G_large.jpg
Tahukah Kamu, Gajah Takut dengan Semut? Ini Penjelasan Ilmiah yang Jarang Diketahui!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement