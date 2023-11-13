Riset Indonesia Meroket, Tembus Peringkat 61 Dunia

JAKARTA - Peringkat inovasi dan riset Indonesia meningkat. Hal itu terlihat dari catatan di jurnal penelitian.

Wakil Rektor Universitas Indonesia (UI) Bidang Riset dan Inovas, drg. Nurtami, Ph.D., Sp,OF(K) saat ini Indonesia ada di urutan ke-61 di dunia. Dalam pembukaan acara UI Innovation Festival, Senin (13/11/2023), Nurtami mengungkap berdasarkan Global Innovation Index 2023 yang dirilis Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, saat ini peringkat Indonesia makin membaik.

Ia mengatakan bahwa dibanding tahun-tahun sebelumnya, posisi Indonesia sekarang ini sudah berada di peringkat ke-61 dunia. Peringkat ini juga berlaku di banyak kategori inovasi.

"Tahun ini masuk ke peringkat 61 setelah di tahun 2019 di peringkat 85 kemudian di tahun 2022 di peringkat 75,” katanya di Jakarta, Senin (13/11/2023).

“Khusus di sub kategori kolaborasi litbang universitas dengan industri, kondisi perkembangan klaster dan kebijakan wirausaha dan budaya Indonesia menduduki nomor 5 di dunia," ujarnya.

