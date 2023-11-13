Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Peneliti UI Gandeng Industri dan Startup Pamer Karya Riset Inovatif

Richard Ariyanto , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |13:10 WIB
Peneliti UI Gandeng Industri dan Startup Pamer Karya Riset Inovatif
Peneliti UI tampilkan karya riset di Festival dan Demo Day Incubate (Foto: Richard Ariyanto)
JAKARTA – Akademisi Universitas Indonesia (UI) menggandeng para industri dan pendiri startup untuk memamerkan karya inovatif di Festival dan Demo Day Incubate. UI memperkenalkan inovasi hasil kolaborasi antara inventor akademisi dengan mitra industri.

Pelaksanaan kegiatan pameran dengan tema Hilirisasi Produk Riset Dan Inovasi Untuk Mendorong Kemandirian Bangsa ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi mitra industri untuk menampilkan produk inovasi hasil kolaborasi ini. Oleh kerja sama ini dengan industri, sebanyak 14 kekayaan intelektual akan dilisensikan dari penandatangan PKS Lisensi pada Acara Innovation Festival.

Sejalan dengan kegiatan ini, diadakan juga Demo Day incubate. Acara ini merupakan puncak dari kegiatan inkubasi para peserta yang telah menjalani pelatihan intensif, bimbingan, hingga mendapatkan peluang jaringan untuk mempresentasikan hasil kerja berupa produk mereka. Acara ini juga terdiri dari beberapa rangkaian acara, di antaranya Venture Building, 6 Talkshow, Pitching Day, dan FGD Investment Board.

“Ini adalah wujud nyata dari semangat inovasi para peneliti di ui yang sudah menyadari pentingnya hilirisasi dari riset. Dukungan pemerintah juga begitu banyak berupa finansial yang diturunkan untuk menggugah riset menjadi arah hilirisasi dan catch up dengan teknologi saat ini,” tutur Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia drg. Nurtami, PhD, Sp.OF(K), di Jakarta, Senin (13/11/2023).

“Dan menjahit kolaborasi ini tentunya tidak mudah, dibutuhkan ketabahan, ketegaran dan kesabaran tentunya. Tetapi apabila bisa menghadirkan royalti itu tentunya buah yang sangat indah,” katanya.

Dalam acara ini, terdapat para pengusaha dan 29 pendiri startup yang memamerkan hasil produk ataupun layanan mereka kepada calon investor, pelanggan, dan mitra yang potensial. Melalui program ini, para peserta tergabung dalam kelompok bisnis, lalu mempresentasikan produk bisnisnya kepada juri dan melakukan exhibition untuk menampilkan produk mereka. Tentunya, kegiatan ini merupakan pelengkap penawaran produk bisnis yang menarik investor dan stakeholder lainnya.

