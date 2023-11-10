Untar Sejajar dengan Universitas Unggulan Asia Pasifik

JAKARTA – Untar sejajar dengan universitas unggulan di kawasan Asia Pasifik. Hal ini seiring dengan penghargaan 4-Star dari Quacquarelli Symonds (QS) Rating yang diterima Untar.

Penghargaan diberikan CEO QS Jessica Turner kepada Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., A.E. dalam acara QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2023 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang diadakan pada 7-9 November 2023.

Rating bintang empat menandakan Untar “Rated for Excellence” atau dinilai sebagai kampus unggul. Tahun 2019, Untar mendapatkan rating tiga bintang, dan meningkat di tahun 2023. Penilaian rating didapat dari penilaian beberapa indikator, antara lain, pengajaran, internasionalisasi, fasilitas, kesenian dan kebudayaan, kesiapan kerja alumni, pengembangan akademik, akuntansi dan keuangan, serta keterbukaan/inklusivitas.

Untar mendapat penilaian tertinggi atau rating bintang lima dalam kategori kesiapan kerja alumni (employability) dan keterbukaan/inklusivitas (inclusiveness). Rektor mengatakan pencapaian ini merupakan hasil dari kolaborasi dan sinergi yang dibangun antara Pimpinan Yayasan Tarumanagara, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan semua mitra Untar.

“Penghargaan perolehan bintang empat QS Rating ini menunjukkan bahwa Untar telah dikelola dengan baik dan berkualitas, sehingga kinerja Untar dihargai oleh pihak eksternal, khususnya dari QS,” ungkap Rektor.

Lebih lanjut, Rektor mengatakan Untar berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pengelolaan dan menghasilkan berbagai capaian kinerja. Hal ini dilakukan agar reputasi Untar makin meningkat dan mendapatkan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan, baik di dalam dan luar negeri.