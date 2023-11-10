Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berkat Naskah Kuno, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Raih Penghargaan Habibie Prize 2023

Richard Ariyanto , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |16:56 WIB
Berkat Naskah Kuno, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Raih Penghargaan Habibie Prize 2023
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah menerima penghargaan BRIN (Foto: Richard Ariyanto)
A
A
A

JAKARTA – Oman Fathurahman, Guru Besar Filologi di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, menerima penghargaan Habibie Prize 2023. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Yayasan SDM Iptek kembali menyelenggarakan Habibie Prize 2023.

Pria berusia 54 tahun itu menjadi satu-satunya peraih Habibie Prize dalam bidang agama, filsafat, dan kebudayaan. Penghargaan diberikan karena Oman menekuni kajian naskah kuno. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengapresiasi hal itu.

 BACA JUGA:

“Di tahun 2023 ini, pemberian Habibie Prize diberikan pada 10 November, bersamaan dengan Hari Pahlawan. Kita ingin menunjukkan bahwa para penerima Habibie Prize juga merupakan pahlawan yang memiliki kontribusi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bermanfaat secara berarti bagi peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian,” kata Handoko kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Dia mengatakan penerima Habibie Prize dipilih melalui proses seleksi Panitia Habibie Prize. Proses tersebut dilakukan melalui metode seleksi penilaian Dewan Juri yang ketat dan berasal dari para tokoh dan ilmuwan yang handal di bidangnya.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Penerima Habibie Prize 2023, Oman Fathurahman mengaku tidak pernah membayangkan ketekunannya dalam melakukan kajian-kajian naskah kuno diganjar dengan penghargaan Habibie Prize. “Saya tidak pernah membayangkan akan sampai pada tahap ini,” kata Oman.

Menurut Oman, pembangunan Indonesia Emas 2045 tidak boleh melupakan kearifan lokal dalam manuskrip. “Catatan-catatan tentang apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi pengetahuan berharga bagi generasi Indonesia 100, 200, bahkan 1.000 tahun mendatang, sebagaimana hari ini kita memahami manuskrip kuno. Karena itu, penting bagi setiap kita untuk menorehkan catatan rekam jejak yang baik,” kata Oman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/65/3087118/riwayat-pendidikan-mohammed-shabat-dokter-palestina-lulusan-uin-syarif-hidayatullah-yang-gugur-di-gaza-OckVw2fooc.jpg
Riwayat Pendidikan Mohammed Shabat, Dokter Palestina Lulusan UIN Syarif Hidayatullah yang Gugur di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/65/3073473/imam-besar-masjid-nabawi-beri-kuliah-umum-di-uin-syarif-hidayatullah-EZ9D3Bqrq9.jpg
Imam Besar Masjid Nabawi Beri Kuliah Umum di UIN Syarif Hidayatullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/65/3031773/uin-jakarta-buka-spmb-mandiri-2024-cek-jadwal-hingga-11-lokasi-ujian-ZAT7mwDsjL.png
UIN Jakarta Buka SPMB Mandiri 2024, Cek Jadwal hingga 11 Lokasi Ujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/65/3005389/ikaluin-ajak-masyarakat-pilih-alumni-uin-jakarta-berprestasi-NAHZkc9vPl.jpg
IKALUIN Ajak Masyarakat Pilih Alumni UIN Jakarta Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/65/2963466/kisah-2-mahasiswa-lulus-pendidikan-dokter-lakukan-penelitian-bersama-stanford-university-qUnVZQk2Sx.jpg
Kisah 2 Mahasiswa Lulus Pendidikan Dokter, Lakukan Penelitian Bersama Stanford University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/65/2963480/kisah-amadea-lulus-dengan-ipk-tertinggi-hasil-belajar-14-jam-sehari-dan-aktif-organisasi-95552GBkT1.jpg
Kisah Amadea, Lulus dengan IPK Tertinggi Hasil Belajar 14 Jam Sehari dan Aktif Organisasi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement