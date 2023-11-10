Ini Kunci Sukses Mendidik Generasi Alfa di Masa Depan

JAKARTA - Perkembangan zaman membentuk setiap generasi dengan keunikan dan perkembangan kognitifnya masing-masing. Untuk membekali mereka di masa depan, generasi Alfa akan menghadapi pekerjaan yang saat ini belum eksis. Apa itu generasi alfa?

Generasi alfa adalah generasi yang muncul lebih muda lagi, setelah generasi Z atau Gen Z. Generasi ini lahir pada tahun 2013 dan akan selesai pada tahun 2028. Lantas, pendidikan apa yang mereka butuhkan dalam menyambut kehidupan kerja yang abu-abu ini?

Dilansir dari World Economic Forum: “The Future of Jobs”, Kamis (9/11/2023), 65 persen anak-anak yang lahir di masa sekarang, akan menjalani pekerjaan yang belum eksis saat ini. Maka penting bagi generasi ini, yang beken disebut Generasi Alfa, untuk mempelajari pendidikan dasar yang berguna bagi perkembangannya nanti. Generasi kelahiran 2013 keatas ini, menghadapi perubahan zaman yang drastis sejak kelahiran mereka hingga periode kerja.

Psikolog Klinis Anak Samanta Elsener, menyebut generasi ini sebagai generasi stroberi dan menyebutkan bahwa mereka rentan di lingkungan kerja. Agar anak tidak sensitif nantinya, anak perlu menguasai skil esensial seperti rasa kompeten, autonomi, regulasi diri sendiri. "Satu-satunya skill paling penting di dunia saat ini adalah self regulation,” ungkap Samanta dalam sesi Talkshow Launching CURIOOkids Indonesia, Jumat (10/11/2023).

Anak yang memiliki regulasi diri yang baik akan bisa mengontrol dirinya. Kontrol diri penting dikuasai agar anak memiliki karakter yang kuat dan tidak mudah terbawa lingkungan.

Menurut Samanta, karakter ini dapat dipupuk dengan membentuk motivasi dalam diri anak. Motivasi ini terbagi dapat motivasi intrinsik dari dalam diri dan motivasi ekstrinsik dari lingkungan. Motivasi intrinsik merupakan suatu dorongan tentang bagaimana anak memotivasi dirinya sendiri dengan afirmasi dan kepercayaan yang mereka miliki. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan proses pengkondisian dari lingkungan agar anak bersemangat menjalani hidupnya, biasanya diberikan orang tua. Kedua motivasi ini sangat berpengaruh pada kehidupan anak, baik secara akademik maupun non akademik.