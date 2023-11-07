7 Cara Alami Usir Cicak di Dalam Rumah

JAKARTA- Terdapat cara alami usir cicak di dalam rumah dengan mudah dan praktis. Bahan alami ini tidak mengandung racun sehingga aman bagi ekosistem lingkungan dan manusia.

Dengan mengikuti beberapa metode ini rumah rumah bersih dari keberadaan cicak. Meski begitu, tetaplah menjaga kebersihan rumah dan lakukan perbaikan supaya cicak tidak tertarik untuk masuk.

Berikut adalah cara alami usir cicak di dalam rumah melansir My Gate, Selasa (7/11/2023):

1. Gunakan Cabai atau Lada

Cabai atau lada merupakan pilihan terbaik untuk mengusir cicak tanpa membahayakan lingkungan sekitar. Campurkan air dengan bubuk cabai atau lada hitam, lalu semprotkan campuran tersebut di area yang sering dikunjungi oleh cicak.

Bau dan rasa pedas dari cabai atau lada akan membuat cicak menjauh. Namun perlu berhati-hati karena campuran ini dapat mengiritasi mata.

BACA JUGA: Ternyata Begini Cara Cicak Berkembang Biak

2. Gunakan Bawang Putih dan Bawang Merah

Bau dari bawang putih dan bawang merah dapat mengganggu indera cicak dan membuatnya enggan mendekati rumah Anda.

Tempatkan beberapa iris bawang putih atau bawang merah di area yang sering dilalui oleh cicak, seperti sudut ruangan dan celah-celah. Selain itu bisa dengan menghaluskan bawang putih atau bawang merah dan mencampurnya dengan air untuk membuat semprotan pengusir cicak.