Terkuak Cara Belut Kawin dan Berkembang Biak, Begini Siklusnya

JAKARTA - Belut dikenal sebagai hewan yang licin. Bentuknya yang menggeliat seperti ular atau ulat seringkali sulit untuk ditangkap. Bagaimana cara belut berkembang biak?

Untuk waktu yang lama, reproduksi belut masih menjadi misteri; baru saat ini para peneliti mulai memahami prosesnya. Untuk membantu memahami proses reproduksi belut, penting untuk mengetahui lima tahapan siklus hidup belut yang sangat kompleks.

Siklus Hidup Belut

Dilansir dari Science Times, Sabtu (4/11), seperti kebanyakan jenis ikan, belut memulai hidupnya sebagai telur. Telur-telur ini menetas menjadi larva kecil yang dikenal sebagai leptocephali, yang berukuran kurang dari 0,2 inci (5 mm). Ini adalah tahapan dalam siklus hidup belut yang sering melakukan migrasi vertikal, artinya mereka hidup bergantian di perairan atas dan bawah. Larva belut hidup di laut dan biasanya bertahan dalam tahap ini antara enam bulan hingga dua tahun.

Pada tahap selanjutnya, belut muda berubah menjadi belut transparan berukuran lebih besar yang disebut belut kaca. Pada titik ini, mereka bermigrasi dari tempat pemijahan ke tempat tinggal mereka biasanya, yang dapat memakan waktu ribuan mil. Belut kaca menemukan jalan mereka ke daerah dimana ekosistem air asin dan air tawar bercampur, seperti muara yang dilindungi.

Seiring berjalannya waktu, sidat kaca bertambah besar dan menjadi elver, tahap pra-dewasa, yang terjadi setelah sidat berusia sekitar dua hingga tiga tahun. Di sinilah belut memasuki air tawar, menjalani hidupnya, dan kembali ke tempat pemijahannya.

Bagaimana Belut Kawin?

Para peneliti tidak yakin kapan organ seksual belut berkembang karena tidak ditemukan pada belut remaja. Namun, mereka telah mencatat gonad berada pada tahap remaja akhir setelah mencapai panjang 11 inci (26 cm).

Para ahli percaya bahwa faktor lingkungan seperti suhu dan tingkat salinitas menentukan kapan belut mencapai kematangan seksual. Ada kemungkinan juga bahwa populasi sidat yang rendah menyebabkan produksi sidat betina lebih banyak.

Ketika belut mencapai usia dewasa, itulah saatnya hidupnya berakhir. Oleh karena itu, sidat bertekad untuk melanjutkan siklus hidupnya setelah mencapai tahap ini. Mereka melakukan perjalanan ribuan mil ke tempat pemijahan tempat mereka menghabiskan sisa hari mereka.