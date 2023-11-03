Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

1 Kg Berapa Ons? Ini Cara Menghitungnya

Winda Rahmadita-Jum'at, 03 November 2023 |10:23 WIB
1 Kg Berapa Ons? Ini Cara Menghitungnya
1 Kg Berapa Ons? (Foto: Freepik)
JAKARTA - Apakah kamu tahu kalau 1 kilogram (kg) itu berapa ons? Ini cara menghitungnya.

Satuan pengukur berat benda menjadi hal yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ton, kilogram, gram, dan lainnya.

Oleh karena itu, sudah seharusnya mengetahui bagaimana cara mengkonversikan satuan ini agar memudahkan kita.

Lalu kira-kira, hasil dari 1 kg berapa ons? Ini jawaban beserta cara menghitungnya.

Cara Menghitung Jumlah 1 Kg ke dalam Ons

Ternyata, 1 kg berjumlah sama dengan 10 ons apabila dikonversikan yang berarti 1 ons adalah 0,1 kg.

Cara menghitungnya adalah dengan menyamakan terlebih dahulu tangga satuan berat dan mengubahnya menjadi konversi angkanya.

Tangga satuan berat memiliki 7 tingkatan mulai dari yang terbesar hingga terkecil yaitu kilogram (kg), heksagram (hg), dekagram (dag), gram (g), desigram (dg), centigram (cg), dan miligram (mg). Setiap turun satu tangga, maka setiap langkah dikali dengan 10. Sebaliknya, satuan pun dibagi 10 setiap satu kali naik tangga.

Sementara itu, satuan ons atau Ounce yang diperkenalkan Belanda memiliki besar yaitu 1 ons yang setara dengan 100 gram.

Kemudian, 1 ons setara dengan 1 hg apabila dikonversikan lagi. Hal ini karena g berjarak 2 satuan dengan hg sehingga jumlah gram perlu dibagi 100.

Lantas, apabila dikonversikan ke kg, ditemukanlah hasil bahwa satuan 1 ons setara dengan 0,1 kg.

Apabila dibalik dengan mengonversi kg ke hg (yang setara dengan 1 ons), kg berjarak 1 satuan dengan hg sehingga apabila dikali 10, hasilnya 1 kg sama dengan 10 hg atau sama dengan 10 ons.

Maka, jawaban berapa hasil dari 1 kg dengan ons adalah 10 ons.

