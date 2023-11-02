Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Alasan Ilmiah Mengapa Dinosaurus Punah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |15:44 WIB
Ini Alasan Ilmiah Mengapa Dinosaurus Punah
Mengapa dinosaurus punah? (Foto: T-shirt with dinosaurs)
JAKARTA - Mengapa hewan dinosaurus punah? Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, apakah dinosaurus benar ada atau tidak, dan wujudnya sebesar apa. Penelitian terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Nature mengungkap alasan kepunahan dinosaurus secara ilmiah.

Penyebab kepunahan dinosaurus bukanlah karena ledakan asteroid yang meluluhlantakkan seluruh permukaan Bumi. Penyebabnya rupanya beda dari penelitian sebelumnya.

Dilansir dari Science Focus, Kamis (2/11/2023), asteroid Chicxulub berukuran 10 km yang menghantam Bumi pada 66 juta tahun lalu rupanya tidak menyebabkan ledakan dahsyat ke seluruh permukaan Bumi seperti yang digambarkan oleh peneliti sebelumnya. Menurut penelitian baru, yang jadi penyebab kepunahan dinosaurus adalah debu-nya yang terlempar dan terbawa angin ke seluruh permukaan Bumi, di mana debu silikat halus tersebut berhasil memicu periode pendinginan global yang sangat dramatis.

 BACA JUGA:

"Ledakan itu sebenarnya bukan penyebab kematian dinosaurus. Tapi debu dan jelaga yang naik ke atmosfer lah yang membuat Bumi menjadi sangat dingin karena menghalangi sinar Matahari selama beberapa tahun," kata ahli paleontologi Prof Stephen Brusatte.

"Dan jika tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis, ekosistem akan runtuh seperti rumah kartu. Mungkin partikel debu terkecil inilah yang memiliki efek mematikan terbesar terhadap kehidupan di masa lalu," katanya.

 BACA JUGA:

Sebelumnya diperkirakan bahwa belerang yang dilepaskan dari tumbukan Chicxulub, dan jelaga yang dihasilkan dari kebakaran hutan pasca tumbukan, merupakan penyebab utama pendinginan Bumi secara drastis. Namun, berbagai simulasi iklim yang digunakan oleh tim ilmuwan dari Royal Observatory Belgia menunjukkan bahwa debu halus memainkan peran penting.

Saat memeriksa material batuan dari sebuah situs fosil yang terpelihara dengan baik di North Dakota, AS, para ilmuwan menemukan distribusi puing-puing silika halus yang jauh lebih tinggi, kurang dari 8 mikrometer (0,000008m) melintasi dari yang diharapkan.

