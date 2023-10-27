Keren! Mahasiswa Universitas Brawijaya Sulap Limbah Cangkang Tiram Jadi Baterai Mobil Listrik

MALANG - Ternyata limbah cangkang tiram bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar mobil listrik. Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) menjadikan limbah tersebut sebagai bahan alternatif baterai kendaraan listrik. Pemanfaatan limbah cangkang tiram sebagai bahan alternatif baterai merupakan penelitian lima mahasiswa UB dari Fakultas MIPA.

Kelimanya yakni Ahmad Multazam Abdan dan Zainuurohman Prastomo dari jurusan Fisika, Ahmad Syarwani dan Uray Keisya Ranaputri dari jurusan Kimia, serta Izza Lailatul Kasanah dari jurusan Statistika, dengan bimbingan dosen Prof. Akhmad Sabarudin. Zainuurohman Prastomo, anggota tim menyatakan, dari hasil riset ditemukan ada kandungan kalsium oksida pada cangkang tiram. Kandungan ini bisa dijadikan bahan baku baterai, merupakan salah satu sumber energi masa depan yang banyak digunakan sebagai sumber energi kendaraan listrik.

“Cangkang tiram ini kandungan utamanya kalsium, coba kita aplikasikan di cangkang tiram yang mengandung kalsium ini. Baterai-baterai yang beredar dan digunakan saat ini, misalnya baterai Lithium atau baterai Nickel-Metal Hydride (Ni-MH), tidak banyak ditemukan di bumi, serta membutuhkan biaya yang tinggi dalam pemanfaatannya,” ucap Zainuurohman Prastomo, ditemui Jumat siang (27/10/2023).

Pemanfaatan cangkang tiram dipilih, karena selama ini cangkang tiram banyak dibuang oleh masyarakat pesisir pantai di Kabupaten Probolinggo. Di wilayah pesisir pantai Kabupaten Probolinggo inilah cangkang tiram itu banyak diperoleh oleh para mahasiswa. Apalagi dari penelitian yang ada cangkang tiram mengandung kalsium, yang mampu jadi bahan alternatif baterai kendaraan listrik.

"Karena baterai cangkang tiram ramah lingkungan, dan kita memanfaatkan limbah cangkang tiram, dan itu bisa kita manfaatkan untuk baterai baterai lain selain mobil listrik. Biasanya baterai menggunakan litium, kita coba aplikasikannya ke limbah cangkang tiram," terangnya.

Proses pengolahan limbah cangkang tiram sendiri diawali dengan pembersihan limbah cangkang tiram dengan dicuci manual dengan air. Kemudian kata Zainur, sapaan akrabnya limbah cangkang tiram dipanaskan dengan alat khusus bernama furnace, agar cangkang tiram pecah dan lembut.

"Jadi dipanaskan di suhu awal 900 derajat, kemudian suhunya secara otomatis akan turun tergantung cangkangnya sudah pecah atau belum. Jika sudah biasanya turun di suhu 700 derajat, hingga cangkang itu jadi lembut seperti butiran pasir," ungkap dia.

Dari sana kemudian cangkang tiram yang sudah lembut dilakukan, kemudian cangkang tiram itu dilembutkan kembali supaya jadi serbuk butiran yang lembut dan halus. Langkah selanjutnya dilakukan kalsinasi menggunakan beberapa instrumen seperti, FTIR, AAS, Powder XRD, dan SEM EDX.

"Kita membutuhkan sekitar 100 gram limbah cangkang tiram untuk penelitian awal untuk menghasilkan baterai kecil, kalau baterainya skala besar kita belum coba lagi, karena ini kan tahap percobaan, kita coba aplikasikan itu," katanya.

Serbuk itu kemudian ditambahkan beberapa perangkat elektronik seperti kabel dan air garam sebagai penghantar listrik. Selanjutnya serbuk itu diuji kelistrikan dengan menggunakan RLC meter.

"Melalui pengujian tersebut menunjukkan bahwa CaO hasil kalsinasi 800 derajat Celcius berpotensi untuk dilanjutkan ke pengujian efektivitas baterai," ujarnya.