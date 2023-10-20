12 Kata Bahasa Indonesia Ini Ternyata dari Bahasa Belanda

12 kata Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda (Foto: Simple Stay)

JAKARTA - 12 kata bahasa Indonesia ini ternyata dari bahasa Belanda, lho! Indonesia telah dijajah oleh bangsa Belanda dan VOC selama berabad-abad sehingga banyak bahasa Indonesia berasal dari serapan bahasa Belanda.

Banyaknya sistem pemerintahan, pendidikan, hingga kebiasaan masyarakat lokal di Indonesia terpengaruh oleh keberadaan bangsa Belanda di Indonesia akhirnya membuat masyarakat pribumi terbiasa mendengar bahasa Belanda. Karena sudah terlalu melekat, ada beberapa kosakata yang akhirnya diserap ke dalam bahasa Indonesia. Beberapa kosakata yang ada di bahasa Belanda mungkin terdengar familiar meski pengucapan atau tulisannya sedikit berbeda.

BACA JUGA:

Dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (21/10/2023), ada banyak kosakata dari bahasa Belanda yang melekat pada lingkungan sosial budaya lokal hingga akhirnya diserap ke dalam bahasa Indonesia. Berikut beberapa daftar yang menarik untuk diketahui, ditulis dengan urutan Bahasa Indonesia - Bahasa Belanda.

Kata Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda

1. Bioskop - Bioscoop

Bioskop adalah tempat atau gedung tempat menonton pertunjukan film atau cerita. Kata Bioskop diserap dari bahasa Belanda ‘Bioscoop’.

2. Kopi - Koffie

Kopi adalah pohon yang buah/bijinya disangrai dan dihaluskan kemudian dibuat menjadi minuman. Kata Kopi diserap dari bahasa Belanda ‘Koffie’.

BACA JUGA:

3. Kantor - Kantoor

Kantor adalah balai atau tempat untuk bekerja atau mengurus surat dan administrasi. Kata Kantor diserap dari bahasa belanda ‘Kantoor’.

4. Handuk - Handdoek

Handuk adalah kain untuk menyerap air atau cairan di badan, biasanya digunakan sehabis mandi. Handuk diserap dari bahasa Belanda ‘Handdoek’.

5. Apotek - Aphoteek

Apotek adalah tempat meramu atau menjual obat dan barang-barang medis. Apotek berasal dari bahasa Belanda ‘Aphoteek’

6. Tas - Tas

Tas merupakan kemasan atau wadah yang digunakan untuk menyimpan barang. Kata Tas diserap dari bahasa Belanda ‘Tas’ dengan penulisan dan pengucapan yang sama.

7. Wortel - Wortel

Wortel adalah sayuran yang biasanya berwarna oranye, dikenal sebagai makanan hewan kelinci. Wortel berasal dari serapan bahasa Belanda ‘Wortel’ dengan penulisan dan pengucapan yang sama.