Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengenal Sejarah Papeda, Warisan Budaya UNESCO yang Lezat Khas Papua

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |06:15 WIB
Mengenal Sejarah Papeda, Warisan Budaya UNESCO yang Lezat Khas Papua
Mengenal sejarah papeda makanan khas dari Papua (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pernah makan papeda? Lengket dan gurih saat disantap. Makanan ini merupakan makanan khas dari Timur Indonesia.

Dalam 8 tahun perayaan papeda menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh UNESCO pada 2015 silam, menarik untuk mengetahui sejarahnya. Maka, tidak hanya menyantapnya saja, kamu juga harus tahu asal usul makanan lezat ini.

 BACA JUGA:

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (21/10/2023), papeda dihormati masyarakat Papua sebagai makanan adat sejak dahulu. Masyarakat Raja Ampat menghargai papeda sebagai makanan istimewa. Saat musim panen sagu, penduduk akan menggelar upacara khusus dalam rangka mensyukuri dan menghormati hasil panen yang memenuhi kebutuhan warga.

Makanan Pokok Papua

Papeda yang merupakan olahan dari sagu ini awalnya dijadikan makanan pokok untuk penduduk adat daerah Sentanu dan Abrab di wilayah Danau Sentani, Arso, dan Manokwari. Selain menjadi makanan adat disana, papeda juga disajikan pada saat acara-acara penting di Indonesia Timur. Misalnya saat upacara adat Papua Watani Kame, upacara yang menandai siklus kematian seseorang. Saat upacara adat semacam ini, bubur sagu dibagikan dan disajikan dengan berbagai olahan ikan dan bahan makanan lainnya.

 BACA JUGA:

Di daerah Papua Barat, bubur sagu disajikan saat upacara kelahiran anak pertama. Saat upacara ini biasanya bubur sagu disajikan dengan daging babi. Selain saat upacara kelahiran itu, papeda diberikan kepada anak perempuan yang ditato untuk meredakan rasa sakit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/624/3173254/letkol_untung-ISa5_large.jpg
Siapakah Letkol Untung dan Apa Perannya di G30S/PKI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/624/3084166/sejarah-hari-pahlawan-10-november-EwFTDwbgRc.jpg
Sejarah Hari Pahlawan 10 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/65/3049123/mengenal-sosok-yang-berjuang-meluruskan-sejarah-wr-soepratman-TfVXUBuEID.jpg
Mengenal Sosok yang Berjuang Meluruskan Sejarah WR Soepratman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/337/3040826/panglima_tni_jenderal_soedirman-Ydpm_large.jpg
Kisah Jenderal Soedirman Nyaris Gugur saat Disergap Pasukan Sekutu Belanda di Trenggalek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/337/3040293/kerajaan-KTpO_large.jpg
Kisah Nagarakretagama dan Pararaton yang Catat Dua Sejarah Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/612/3030629/kissing_day-L0k5_large.jpg
Sejarah Hari Ciuman Internasional yang Diperingati Tiap 6 Juli
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement