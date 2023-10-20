Mengenal Sejarah Papeda, Warisan Budaya UNESCO yang Lezat Khas Papua

JAKARTA - Pernah makan papeda? Lengket dan gurih saat disantap. Makanan ini merupakan makanan khas dari Timur Indonesia.

Dalam 8 tahun perayaan papeda menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh UNESCO pada 2015 silam, menarik untuk mengetahui sejarahnya. Maka, tidak hanya menyantapnya saja, kamu juga harus tahu asal usul makanan lezat ini.

BACA JUGA:

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (21/10/2023), papeda dihormati masyarakat Papua sebagai makanan adat sejak dahulu. Masyarakat Raja Ampat menghargai papeda sebagai makanan istimewa. Saat musim panen sagu, penduduk akan menggelar upacara khusus dalam rangka mensyukuri dan menghormati hasil panen yang memenuhi kebutuhan warga.

Makanan Pokok Papua

Papeda yang merupakan olahan dari sagu ini awalnya dijadikan makanan pokok untuk penduduk adat daerah Sentanu dan Abrab di wilayah Danau Sentani, Arso, dan Manokwari. Selain menjadi makanan adat disana, papeda juga disajikan pada saat acara-acara penting di Indonesia Timur. Misalnya saat upacara adat Papua Watani Kame, upacara yang menandai siklus kematian seseorang. Saat upacara adat semacam ini, bubur sagu dibagikan dan disajikan dengan berbagai olahan ikan dan bahan makanan lainnya.

BACA JUGA:

Di daerah Papua Barat, bubur sagu disajikan saat upacara kelahiran anak pertama. Saat upacara ini biasanya bubur sagu disajikan dengan daging babi. Selain saat upacara kelahiran itu, papeda diberikan kepada anak perempuan yang ditato untuk meredakan rasa sakit.