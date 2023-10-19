Benarkah Ikan Tak Hanya Bikin Otak Pintar? Simak Kata Ahli

JAKARTA - Katanya, banyak makan ikan bisa bikin cerdas. Benarkah?

Dan tahukah kamu kalau ikan adalah hewan serbaguna? Ikan adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki segudang manfaat. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki banyak jenis ikan, mulai dari ikan air tawar hingga air asin yang berlimpah.

Dalam rangka mencerdaskan bangsa, GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) menjadi upaya yang digalakkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membiasakan anak dan para orang tua untuk mengkonsumsi ikan sehari-hari.

Dalam konferensi pers dan edukasi publik oleh Heinz ABC Untuk Generasi Sehat dan Cerdas pada Kamis (19/10/2023), ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Guru Besar Ilmu Gizi IPB University memberikan sosialisasi mengenai baiknya mengkonsumsi ikan terutama pada anak usia sekolah dan ibu hamil.

“Kita harus menggandeng semua unsur akademisi, sektor pribadi, pelaku usaha, konsumen, Ibu PKK, ahli gizi dan sebagainya untuk sama-sama menggaungkan (konsumsi ikan) sehingga mendorong masyarakat untuk mengetahui manfaat, kandungan, bagaimana mengolah, dan mengkonsumsi ikan,” kata Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Erwin Dwiyana, di Jakarta.

Apa saja sih manfaat yang ada pada ikan? Ikan dipercaya membantu pertumbuhan dan kecerdasan pada anak, lho. Menurut Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Prof. Dr. Hardinsyah, M.S ada lima manfaat utama ikan yang dikonsumsi sebagai lauk pauk sehari-hari.

Manfaat Mengkonsumsi Ikan

1. Meningkatkan Kecerdasan

Jika tekanan darah normal dan lancar, butir darah akan menangkap oksigen ke otak sehingga mempercepat cara berpikir dan menangkap pesan. Ikan juga dikenal karena meningkatkan pertumbuhan dan kecerdasan, khususnya pada anak-anak. Sebisa mungkin, anak dibiasakan mengkonsumsi ikan bahkan saat sejak dalam kandungan ibu karena memiliki segudang manfaat.

2. Perbaikan Gizi

Selain rasanya lezat, ikan sangat memiliki banyak kandungan yang bermanfaat. Ada segudang zat baik seperti protein, DHA (lemak omega-3), vitamin D, mineral, kalsium, zat besi, dan zinc. Kandungan vitamin D sendiri saat pandemi lalu dicari-cari banyak orang karena menjaga stamina dan membantu pertumbuhan. Selain itu zat-zat yang ada pada ikan dapat mencegah stunting pada anak.