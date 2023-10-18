Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mark Zuckerberg Pamer Kacamata Pintar AI saat Kepang Rambut Anak

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |21:09 WIB
Mark Zuckerberg Pamer Kacamata Pintar AI saat Kepang Rambut Anak
CEO Meta Mark Zuckeberg Perkenalkan Kacamata Pintar AI (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - CEO Meta Mark Zuckerberg memamerkan kacamata pintar besutan Meta. Hal itu dia lakukan saat mengepang rambut anaknya.

Sebelumnya, kamu pasti familiar dengan kacamata pintar bernama EDITH milik Iron Man. Pernahkah kamu berpikir untuk memiliki kacamata canggih itu? Siapkan dirimu karena Meta dan Ray-Ban baru saja merilis kacamata pintar hasil kolaborasi mereka!

 BACA JUGA:

Meta AI merupakan teknologi canggih berbentuk kacamata pintar yang didesain modern dan futuristik. Dirilis pada acara Meta Connect pada Rabu (28/9/2023), kacamata pintar generasi terbaru ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan peradaban modern. Meta AI dikemas secara minimalis namun memiliki fitur yang mengesankan, mulai dari merekam gambar hingga live streaming! Apa saja sih keunggulannya?

Fitur Unggulan Meta AI

1. Kualitas Kamera dan Audio yang Unggul

Dilengkapi dengan kamera ultra-wide 12 MP dengan kualitas gambar dan video 1080p, foto dan video buatan Meta AI jernih dan berkualitas tinggi. Tanpa mengeluarkan ponsel, pengguna dapat mengabadikan momen hanya melalui tombol kecil pada bagian samping kacamata. Bentuknya yang simpel, membuat pengguna dapat membagikan aktivitasnya dengan leluasa.

 BACA JUGA:

2. Asisten Kecerdasan Buatan (AI)

Persis seperti EDITH milik Iron Man, kamu dapat meminta informasi dan mengontrol Meta AI dengan menyebut namanya. Cukup panggil “Hai Meta”, kamu dapat menyampaikan keinginanmu, dan Meta akan meresponnya secara singkat. Sungguh sebuah peradaban modern bukan?

3. Terhubung Langsung ke Media Sosial

Berhubung dirilis oleh perusahaan pemilik Facebook dan Instagram, kamu dapat menghubungkan kontenmu langsung ke media sosial tersebut. Jadi, kamu dapat membagikan momen di instastory sembari berkendara santai di sore hari tanpa resiko kehilangan kendali motor!

Halaman:
1 2
