Alasan Kenapa Panda Disebut Hewan Pemalas

JAKARTA - Alasan kenapa panda disebut hewan pemalas menarik untuk diketahui. Panda merupakan hewan asli Tiongkok. Panda terkenal dengan kelucuan mereka yang menggemaskan.

Memiliki kebiasaan untuk berguling-guling dan juga sambil rebahan, hal ini membuat panda terlihat sebagai hewan yang suka bermalas-malasan.

Namun, adakah hal ilmiah yang menjelaskan mengapa panda disebut sebagai hewan pemalas?

Alasan Ilmiah Panda Tidak Aktif Bergerak

Ternyata, kurang aktifnya hormon tiroid yang dimiliki panda serta jumlah asupan nutrisi yang kurang dari bambu membuat mereka tidak boleh banyak bergerak.

Hal inilah yang mengadopsi gaya hidup panda yang hanya makan dan berbaring sehingga menjadi alasan kenapa mereka mendapat julukan sebagai hewan pemalas.

Secara ilmiah, nenek moyang panda sejak jutaan tahun lalu pernah menjadi karnivora. Kandungan nutrisi yang terdapat pada daging tentunya berbeda jauh dengan bambu, makanan utama panda setelah berevolusi, yang nutrisinya terkunci dalam struktur selulosa yang sulit dicerna.

Memiliki kebiasaan makan selayaknya herbivora, panda yang memiliki ukuran besar memiliki sistem pencernaan layaknya seekor karnivora. Namun, mereka tidak bisa mendapatkan banyak energi dari bambu sehingga tingkat metabolisme yang panda miliki cenderung rendah.

Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil analisis ilmuwan Tiongkok dan Skotlandia pada perilaku tiga panda liar dan lima panda di penangkaran di setiap jamnya. Hasilnya, ditemukan bahwa panda hanya mengeluarkan energi harian sebesar 38%, jauh lebih rendah dibandingkan mamalia pemakan tumbuhan lainnya yang sejenis.

Dengan metabolisme yang rendah, hal ini menjadi alasan kenapa panda menghabiskan waktu mereka untuk bermalas-malasan.

Jika diibaratkan dengan pola perilaku manusia, mungkin akan terlihat mirip karena kita juga senang untuk makan dan tidur-tiduran. Namun, manusia memiliki otak besar yang mengkonsumsi banyak energi sehingga tubuh kita menuntut untuk mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi dan terus bergerak untuk membakar energi tersebut.

Sedangkan bagi panda yang mengonsumsi nutrisi terbatas, mereka beradaptasi dengan duduk-duduk karena panda sadar bahwa mereka harus menghemat energi yang mereka keluarkan terutama dalam berbagai aktivitas fisik.