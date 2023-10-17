Asal Usul Pulpen, Alat Tulis yang Sering Mendadak Hilang

JAKARTA - Pulpen menjadi salah satu alat tulis yang sangat penting, terutama bagi para pelajar. Alat ini digunakan untuk menulis sehari-hari. Melihat fungsinya yang sangat vital, tahukah Anda asal usul pulpen?

Catatan tertulis tertua mengenai pena yang dilengkapi kantong tinta berasal dari abad ke-10 M. Pada 953, khalifah Ma'ād al-Mu'izz dari Mesir menginginkan pena yang tidak mengotori tangan dan bajunya dengan tinta. Ia lalu diberi pena yang dilengkapi penyimpanan tinta, sehingga tinta mengalir ke mata pena dengan bantuan kapilaritas dan gravitasi.

Sejarah Pulpen di Abad ke-19

Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar.

Pada abad ke-19, pena standar diperbaiki dengan produksi massal pena baja murah yang juga mempengaruhi pena air mancur. Pada 25 Mei 1827, penemu asal Rumania, Petrache Poenaru menerima hak paten dari pemerintah Prancis untuk pena air mancur yang memiliki barel yang terbuat dari pena bulu angsa besar.

Di Amerika Serikat, pada 1848, Azel Storrs Lyman mendapat hak paten untuk pena air mancur dengan "metode memasok tinta ke pena dari reservoir di pegangan". Ini bukan satu-satunya paten untuk pena air mancur pada saat itu, tetapi pena ini membutuhkan tiga penemuan untuk menjadi populer.

Pena air mancur pertama yang lebih canggih dibuat pada 1850-an. Duncan MacKinnon dan Alonzo T. Cross membuat pena itu di 1870, yang disebut pena stylographic yang menggunakan kawat dalam tabung sebagai katup tinta.

Perkembangan Pulpen saat Ini

Seiring berkembangnya waktu, muncul pena air mancur self-filling pertama pada awal abad ke-20. Semua pulpen awal ini memiliki karakteristik bocor, sehingga beberapa manufaktur mencoba memecahkan masalah ini.

Beberapa varian memiliki titik yang bisa dibuka yang menutup reservoir tinta. Sedangkan yang lainnya memiliki tutup sekrup dengan bagian dalam yang disegel di sekitar ujung pena.

Perbaikan terus dilakukan hingga pulpen terbuat dari seluloid dan bukan karet keras, mekanisme pengisian dibuat dengan piston dan tuas dan muncul pena air mancur dengan tinta solid.